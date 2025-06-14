提升生活品質家電？　過來人點名「救婚姻3機」1機必買

▲有網友在PTT發問「提升生活品質的家電有哪些？」引發熱議，最多過來人推薦的家電就是洗碗機。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

現代人對生活品質愈來愈追求，智慧型與便利性家電成為裝潢重點。有網友在PTT發問「提升生活品質的家電有哪些？」引發網友熱議，包括被稱為「救婚姻3機」必備的洗碗機、掃地機、烘衣機，到全戶淨水系統，其中最多過來人推薦的家電就是洗碗機。

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原PO在PTT分享其裝潢到中後期的心得，並發問「提升生活品質的家電有哪些？」他列出多款提升生活品質的家電，包括全戶軟水與淨水系統、廚下瞬熱飲水機，全熱交換器、全戶除濕機、電動窗簾、智慧電鈴、電子鎖、烘乾式廚餘機等。還有推薦並列「救婚姻三機」的洗碗機、掃地機器人、烘衣機，被外界認為能大幅減輕家務負擔，促進家庭和諧。

PO文一出，引發網友熱烈討論，洗碗機以最多過來人推薦，成為最受歡迎的家電。不少網友直言，洗碗機不僅減輕家務負擔，還能避免廚房爭執，堪稱婚姻和諧的守護者。

▲掃地機器人相當受歡迎，網友紛紛透露，自動化清潔的魅力無人能擋。（示意圖／記者張雅雲攝）

掃地機器人的受歡迎程度緊追在後，排在第二，網友紛紛透露，自動化清潔的魅力無人能擋，還有廚下瞬熱飲水機、電動窗簾也有網友推薦，按摩椅則被譽為社畜家庭的放鬆神器，有網友笑稱，整天只想癱在上面不想上班。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀建議，選購家電時應考慮自身實際需求、空間限制與地區特性，才能有效減少家事負擔、提升生活品質。

像是南部水質硬，民眾可優先安裝淨、軟水系統，而多雨地區容易導致衣物不乾或衛浴發霉，更適合烘衣機、衛浴暖風乾燥機等設備，至於全熱交換器或淨軟水系統等，需考量管線與室內是否有足夠空間等，建議民眾可依自身預算與需求入手。

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