又一家肯德基停業！15年中崙店熄燈　網哀號：跟前女友都會來吃

▲肯德基中崙餐廳6月8日正式停業。（圖／翻攝「大潤發中崙店」粉專）

圖文／CTWANT

北市中山區八德路的大潤發中崙店內的肯德基餐廳，在地經營15年，8日宣布停業，讓不少人不捨。網友說，「最後一次在這吃肯德基了，以前跟前女友下課後，都會來這裡吃，滿滿的回憶。」

「大潤發中崙店」6日在臉書粉專發文，「位在B1美商街、陪伴大家超過15年的肯德基台北中崙餐廳，即將因租約到期，在6月8日正式畫下句點。這裡，是附近住戶與商辦大樓員工的速食首選；這裡，也承載著無數青少年情侶的甜蜜回憶、學生們的聚會時光。謝謝你陪伴我們走過這麼多日子。這幾天您若有空，也是常客，不妨再去走走，點一份熟悉的餐點，用味道和回憶，好好說聲再見吧。」

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貼文一出，不少網友紛紛留言「不，最常去的肯德基....」、「不不不不不不不！！！！！我常去買蛋塔」、「肯德基不要走」、「最後一次在這吃肯德基了，以前跟前女友下課後，都會來這裡吃，滿滿的回憶」、捷運南京復興站那家肯德基都拆了」、「你們也要走不知道後面要開什麼」。

據悉，捷運南京復興站的「肯德基中山餐廳」3月也吹熄燈號，在地經營34年，如今附近的肯德基中崙餐廳也停業，讓人不捨。

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