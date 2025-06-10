國城進軍台南首案動土　房價「開盤前一天決定」

▲平實重劃區擁有完整的待開發街廓，更坐擁南紡購物中心等設施，近年來吸引品牌建商齊聚。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南市透過公辦都更模式，積極無償取得社會住宅，東區平實營區最受矚目的公辦都更案2021年由國城建設取得最優申請人，基地共規劃12棟，1棟為社宅「宜居平實」，10日動土，該案預計7月公開，國城表示，價格要到開盤前最後一天才會知道。

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2021年國城建設取得台南東區公辦都更案的最優申請人，基地佔地約8683坪，位於平實二街，將分2期，10日一起動土，共規劃12棟，1棟作為社宅「宜居平實」使用，戶數共238戶，其餘為國城分回大樓共11棟、1326戶，而此案也是國城進軍台南市的首案。



台南市長黃偉哲表示，平實營區透過都市更新，將原軍方營區土地活化利用，轉型為公共住宅資源，並同步帶動東區副都心的城市更新與發展。

台南都發展局長林榮川指出，「宜居平實」社宅將提供1房型、2房型及無障礙房型，並採全齡友善規劃設計，每戶均配備基本家具與設備，包括床架、櫥櫃、窗簾、冷氣、熱水器與曬衣架，大幅減輕租屋族首次入住的經濟負擔。

▲「國城平實營」案將分2期開發、3階段銷售，整體工程預定5年後完工。（圖／記者張雅雲攝）

國城建設特助洪士庭表示，「國城平實營」案將分2期開發、3階段銷售，整體工程預定5年後完工，預計7月將進場第一階段預售，開價將在開盤前最後一天才會決定，現在尚無法確定價格。

洪士庭指出，由於市場景氣低迷，「大家都不想動工或是延後」，但為了「這裡的建設不能等」，仍是按原定計畫開發。

根據住商機構統計實價登錄，平實重劃區周邊房價持續走揚，新案每坪均價來到57.9萬元，較2024年同期成長4.9%，穩居台南房價之首。

住商不動產台南平實加盟店店東蔡瑞堂表示，平實重劃區擁有完整的待開發街廓，更坐擁南紡購物中心等設施，周邊機能完整，加上醫療、學區以及綠地等資源充足，近年來吸引品牌建商齊聚，因此區域即使大環境趨冷，仍能保持房價支撐力道，預估未來新案開價也要站上6字頭。

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