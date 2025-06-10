2028年完工　SOM揭606億「台北雙星」設計最大挑戰





▲SOM管理合夥人簡良宇作客台中，親揭606億元地標「台北雙星大樓」的設計經驗。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

美國知名建築事務所SOM（Skidmore, Owings & Merrill）管理合夥人簡良宇（Larry Chien）今（10）日受邀出席臺中市建築經營協會大師講座，分享從杜拜哈里發塔到台北市地標「台北雙星大樓」的設計經驗，更自曝設計中最大挑戰。

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SOM在國際城市打造總部建築與城市地標，包含杜拜哈利法塔、紐約One World Trade Center、曼哈頓High Line空中花園、北京中國國際貿易中心、上海創智天地、華為園區、廣州保利總部等，觸角延伸至台灣，目前由SOM主導設計的「台北雙星大樓」，總樓地板面積約36萬平方公尺，預計2028年完工、2029年正式啟用，將結合辦公、商業、美術館、飯店與交通。

▲SOM管理合夥人簡良宇（左）臺中市建築經營協會理事長楊志鵬（右）皆認為設計世界各地建築要因應不同環境、文化、生活習慣。（圖／記者陳筱惠攝）

在「高檔住宅建築設計」上，簡良宇舉例：「以『華為園區』來說，囊括廠區與辦公，在量身訂做下，要規劃出1小時容納廠區8000人中午用餐的食堂設計，在沙漠地區窗戶通常都需要比較小面窗，從節能設計面來看，脫離不了與環境相輔相成的結構系統。」

再以「台北雙星大樓」為例，建築坐落在台灣人口移動最大的車站「上」，最困難的設計就在於繁雜的地下結構與人流設計，因此設計包含一條連接台北車站的雙層高架步行的「台北長廊」，搭配大面積的公共文化空間以「城市大客廳」呈現。

臺中市建築經營協會理事長楊志鵬指出：「建築設計因應不同環境、文化、生活習慣，其設計價值在於全盤了解以後才知道方向，中台灣的開發商對國際建築接受度很高，也將持續進行全球淨零碳排與綠建築轉型，期待帶給會員結合建築專業見解。」

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