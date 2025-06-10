ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

2028年完工　SOM揭606億「台北雙星」設計最大挑戰

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲SOM管理合夥人簡良宇作客台中，親揭606億元地標「台北雙星大樓」的設計經驗。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

美國知名建築事務所SOM（Skidmore, Owings & Merrill）管理合夥人簡良宇（Larry Chien）今（10）日受邀出席臺中市建築經營協會大師講座，分享從杜拜哈里發塔到台北市地標「台北雙星大樓」的設計經驗，更自曝設計中最大挑戰。

《地產詹哥老實說》EP260／7年級小資女交屋險斷頭！央行限貸逼她多掏400萬　靠1招神逆轉

[廣告]請繼續往下閱讀...

SOM在國際城市打造總部建築與城市地標，包含杜拜哈利法塔、紐約One World Trade Center、曼哈頓High Line空中花園、北京中國國際貿易中心、上海創智天地、華為園區、廣州保利總部等，觸角延伸至台灣，目前由SOM主導設計的「台北雙星大樓」，總樓地板面積約36萬平方公尺，預計2028年完工、2029年正式啟用，將結合辦公、商業、美術館、飯店與交通。

▲▼ 建築,設計,SOM,簡良宇,台灣 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲SOM管理合夥人簡良宇（左）臺中市建築經營協會理事長楊志鵬（右）皆認為設計世界各地建築要因應不同環境、文化、生活習慣。（圖／記者陳筱惠攝）

在「高檔住宅建築設計」上，簡良宇舉例：「以『華為園區』來說，囊括廠區與辦公，在量身訂做下，要規劃出1小時容納廠區8000人中午用餐的食堂設計，在沙漠地區窗戶通常都需要比較小面窗，從節能設計面來看，脫離不了與環境相輔相成的結構系統。」

再以「台北雙星大樓」為例，建築坐落在台灣人口移動最大的車站「上」，最困難的設計就在於繁雜的地下結構與人流設計，因此設計包含一條連接台北車站的雙層高架步行的「台北長廊」，搭配大面積的公共文化空間以「城市大客廳」呈現。

臺中市建築經營協會理事長楊志鵬指出：「建築設計因應不同環境、文化、生活習慣，其設計價值在於全盤了解以後才知道方向，中台灣的開發商對國際建築接受度很高，也將持續進行全球淨零碳排與綠建築轉型，期待帶給會員結合建築專業見解。」

《地產詹哥老實說》EP260／7年級小資女交屋險斷頭！央行限貸逼她多掏400萬　靠1招神逆轉

關鍵字：建築設計SOM簡良宇台灣台北雙星杜拜台北車站

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房市連跌兩季！專家：跌幅不會太深　明年「這時」可望止跌

房地產業者吉家網公布2025第一季房市季報，七都房市表現價量俱跌，六都均價微跌1.2%，六都季交易量62,892棟創9年來新低，各都房價表現除新北市仍小漲0.67%外，其餘五都呈現小跌。

45分鐘前

2028年完工　SOM揭606億「台北雙星」設計最大挑戰

美國知名建築事務所SOM（Skidmore, Owings & Merrill）管理合夥人簡良宇（Larry Chien）今（10）日受邀出席臺中市建築經營協會大師講座，分享從杜拜哈里發塔到地標「台北雙星大樓」的設計經驗，更自曝設計中最大挑戰。

48分鐘前

【廣編】「臺南中城計畫」啟動　市府聯手國城實踐平實特區願景

由臺南市政府所主導的臺南市東區平實營區一期都市更新案，今日(6/10)與國城建設攜手舉辦動土典禮，臺南市長黃偉哲以及都發局局長林榮川親臨現場，標誌著東區核心平實特區正式啟動。

1小時前

之後會到北部工作「要買套房or租屋？」　網曝現實面：不好賺

如果之後會換地點工作，要不要先買小套房？還是就先租屋呢？近日有網友發文透露，他未來很有可能會到北部生活，因此便想知道，現在他應該先買小套房，然後日後再租給別人？還是應該直接租屋，並開始存錢呢？貼文曝光後，引起網友討論。

1小時前

社區管委會想賺外快！出租「外牆、公設」　少做1事恐違法

新建案推陳出新，不少建商為吸引買氣，主打社區設有游泳池、棋藝室、KTV交誼廳等休閒設施。然而，住戶實際入住後，相關維護費用隨之大幅增加。為增加管理基金財源，一些大樓管理委員會開始將大樓外牆出租以收取租金，或利用公設使用率偏低的時段開放予非住戶使用，並按次或計時收費。稅務專家提醒，這類收入均應依法辦理稅籍登記，以免觸法受罰。

2小時前

專家大翻車！去年底全看跌房價「結果最穩」　營建股還大復活

美國總統川普今年上任後，國際情勢劇烈震盪。房產專家何世昌就表示，今年在川普威壓下，一票專家都翻車，提到去年底時，市場一面倒看跌房價，結果房價竟然最穩，比股、匯、債都還要穩。還有台幣一天升值一元的戲碼，也讓他直呼「連我阿嬤都沒看過，好嗎？」

2小時前

國城進軍台南首案動土　房價「開盤前一天決定」

台南市透過公辦都更模式，積極無償取得社會住宅，東區平實營區最受矚目的公辦都更案2021年由國城建設取得最優申請人，基地共規劃12棟，1棟為社宅「宜居平實」，10日動土，該案預計7月公開，國城表示，價格要到開盤前最後一天才會知道。

2小時前

台中首購族擠不進3大屯區？　專家指1區有機會

根據住宅市場交易資料顯示，台中無論新成屋或中古屋，華廈與公寓產品，主要成交總價多集中於1000萬元至1500萬元之間，顯示該價位帶，才是切合首購族群的負擔能力，不過，主力價位卻買不到主力蛋黃區，台中3大屯區中，僅剩北屯區擁有符合首購族預算的物件。

4小時前

全台彩券行家數逼直營超商　新北2136家最多

威力彩9頭獎連30期槓龜，下期獎金上看11.2億元，這周四彩券行將再掀人潮。統計全台彩券銷售業家數為10426家，直逼直營連鎖超商，其中以新北市2136家最多。此外，房仲業者也分析彩券行的店面特性與租金。

5小時前

13期首案上樑「單價60萬⇀80萬」　在地：補漲追趕14期

橫跨南屯區與南區的13期，開發面積逾229公頃，進入熱門推案期，2年內累積超過500億元案量，今（10）日迎來首件正式上樑住宅案「中陽旭月」，估價師表示，13期單價從起手價6字頭至今叩關8字頭，與地價有相當大關聯。

5小時前

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

住家面向馬路「灰塵超多」　過來..

資金緊縮逼死小建商　全坤建總座..

知名餐飲集團傳欠薪　美術館房產..

老牌營造廠一天崩10案　建築業..

高雄5大最富行政區出爐　1區被..

從513家到只剩1家　全台最後..

插座「1情況」恐短路走火！廚房..

中山豪宅頂樓戶1億轉手　前屋主..

專家大翻車！去年底全看跌房價「..

陶朱隱園爆資金問題　專家嘆定位..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房市連跌兩季！專家：明年「這時..

2028年完工　SOM揭606..

臺南市府聯手國城實踐「平實特區..

之後會到北部工作「要買套房or..

社區管委會想賺外快！出租「外牆..

專家大翻車！去年底全看跌房價「..

國城進軍台南首案動土　房價「開..

台中首購族擠不進3大屯區？　專..

全台彩券行家數逼直營超商　新北..

13期首案上樑「單價60萬⇀8..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366