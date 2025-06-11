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輝達「北士科總部」卡關？網酸：西瓜又搞砸　蔣萬安回應了

▲▼NVIDIA執行長黃仁勳主題演講，演講中正式宣布台灣營運總部將設在北士科。（圖／記者湯興漢攝）

▲NVIDIA執行長黃仁勳宣布台灣營運總部將設在北士科。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導　

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳早在5月宣布，將於台北北士科T17、T18基地設立總部。不過地主新光人壽至今未明確表態合作模式，導致項目進展陷入僵局，引發網友熱烈討論。對此台北市長蔣萬安10日說明，來替網友釋疑。

▲▼批踢踢討論北士科輝達用地進度。（圖／翻攝批踢踢）

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▲批踢踢討論北士科輝達用地進度。（圖／翻攝批踢踢，下同）

批踢踢有網友發文「新壽遲遲未開口 輝達總部如何解？北士科」，內容指出輝達相中新壽位在北士科的T17、T18基地，但新壽至今都尚無明確回應，甚至未公開簽署合作備忘錄（MOU）的細節。新光的動作遭網友一面倒批評，有人諷刺「西瓜（新光）沒錢蓋還不放人」，甚至還有人直言「阿北出事了」。

不過也有網友分析，表示新光人壽已標得基地地上權，依法負有開發責任，不能無故拖延；但若市府強制解約，恐涉及圖利疑慮與司法風險，進一步讓市府陷入兩難。同時，有聲音指出市府放話啟動T12替代方案可能是施壓手段，目的是逼迫新光鬆口交出土地，但私人地主是否願意配合仍是未知數。

▲▼批踢踢討論北士科輝達用地進度。（圖／翻攝批踢踢）

這篇討論也引起議員關注，10日國民黨議員游淑慧就此事質詢台北市長蔣萬安，對此蔣萬安強調，去年就有跟輝達聯繫，也成立專案小組，目前都持續定期會跟輝達開會。經市府詢問後，輝達明確指出目前是選定T17、18，市府也有說明、輝達也了解，目前地上權是標給新光人壽手上，「我們現在會直接跟輝達具體來談，先看他需求」。

游淑慧會中表示，因為新壽拿了那一塊土地正在擺爛中，即便依規定再延長2年，要蓋也很拚；游要求，現在不是市府跟輝達的聯繫，而是要拿出最強硬的態度去面對新壽。

▼市議員游淑慧質詢市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字：輝達北士科新光

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