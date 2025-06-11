永信建營收飆百億創38年新高　配現金股利14.5元

▲曾一度高居營建股王的永信建設（5508）11日舉行股東會，2024年全年營收及配發股利14.5元，創下該公司成立38年以來的歷史新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

曾一度高居營建股王的永信建設（5508）11日舉行股東會，2024年全年營收以100.35億元創新高，配發現金股利14.5元，創下該公司成立38年以來的歷史新高，對此，董事長陳俊銘坦言，「(去年)景氣好」，下半年有3案將推出，總銷90億元。

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永信建設11日舉行股東會，陳俊銘回答股東發問時表示，受中央銀行及金管會政策影響，房市買氣趨於觀望，整體市場需謹慎經營，相較市場普遍預期1年內復甦的樂觀看法，公司採取較保守的立場，預估房市需至2026或2027年，供需平衡後才有望逐步回溫。

而影響房市的因素包括政策調控、美國對等關稅及全球經濟不確定性，特別是川普政府貿易政策的潛在衝擊，將採取更為謹慎態度來因應市場變動。

年份 營收 (億) 每股稅後純益 (元) 股利 (元) 2024 100.35 16.03 14.5 2023 82.27 12.55 11.2912 2022 41.32 7.05 6.3454 2021 60.37 8.90 8.0061 2020 30.85 3.71 3.3406

▲永信建設近年營收、股利。（ETtoday製表）

永信去年營收大爆發，突破100億元大關，達到100.35億元，創下新高，刷新2023年創下的舊紀錄82.27億元，續創年度營收新高，年增幅為21.98%。對營收創永信建設成立38年來新高主因，陳俊銘股東會後坦言「(去年)景氣好」，並預估今年業績將比去年衰退。

而去年每股盈餘16.03元，比2024年的12.55元，年增27.7%，會中宣布今年盈餘分配每股14.42826元，另配發資本公積0.07174元，合計每股配發現金股利14.5元，相較去年11.29元，再創歷史新高。

永信建設發言人陳怡均指出，目前永信建設的建案布局，集中在高雄市，完工銷售中個案包括「水律」、「澄光」、「R5新世代」、「謙樂」、「禾豐」、「原旭」、「豐華大鎮」、「齊樂」、「詠光」、「繪上品」共10案，可供銷售房屋總額約為100億元。

展望下半年，陳怡均指出，持續「先建後售」的銷售模式，預計7~9月陸續推出「蘊美」、「辰旭」與「澄境」3案，可供銷售房屋總額將再增加約90億，可望增加下半年營收來源。

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