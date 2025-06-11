惡火引關注！「七賢大樓」1層53戶弱勢多　均價每坪9萬

▲「七賢大樓」10日晚間發生火警，火勢從7樓窗戶竄出，外界憂成城中城翻版。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
高雄「城中城」大火後，在地人仍餘悸猶存，該區「七賢大樓」10日晚間發生火警，火勢從7樓窗戶竄出，造成6人受傷送醫，外界憂成「城中城翻版」。該社區為地上權大樓，單坪均價9萬元。在地仲介直言，「單價還在個位數，便宜就有人買。」
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「七賢大樓」10日晚間9時發生火警，火舌從7樓竄出，雖然快速撲滅，仍造成6人送醫，所幸未釀成重大傷亡，起火原因調查中。
▲「七賢大樓」10日晚間9時發生火警，火舌從7樓竄出，所幸未釀成重大傷亡。（圖／記者張雅雲攝）
「七賢大樓」位於鹽埕區七賢三路，為地上16樓、地下2樓，屋齡39年，土地所有權屬於高雄市經發局。高雄市經發局表示，「七賢大樓」基地原為果菜市場用地，為解決附近攤販問題並經當時議會決議，1978年由民間業者投資興建，並於1986年領得使用執照。
「七賢大樓」基地面積781坪，使用執照戶數611戶，每戶套房面積約10坪左右，因建物屬私人產權，未有年限限制。目前使用狀態僅1樓有少數店面營業中，2~4樓由高市府經管暫作倉儲使用，5~16樓為集合住宅。經查地上5~16層集合住宅，每層戶數46~53戶不等。
▲該地上權住宅地段精華，附近就是愛河。（圖／記者張雅雲攝）
根據最新實價登錄顯示，該社區今年共有4戶成交，總價70~115萬元，單價6.5~10.17萬元，均價9萬元，去年共有37筆成交，平均單價為9.8萬元，最高單價為14樓套房總價220萬元，換算單價18.89 萬元，為去年5月成交，創社區有始以來最高價，目前該社區也有約10餘戶銷售中，單價10萬元起跳。
台灣房屋左營R15加盟店店東黃識頻表示，該地上權住宅地段精華，附近就是愛河，因居住人口多，管理相對鬆散，價格相對所有權住宅低廉，不論是租金或單價，都具吸引力。
以40年大樓來說，鹽埕所有權大樓行情單價約20萬元上下，地上權大樓約便宜5成。
至於租金，「七賢大樓」套房月租金約3000~4000元，同區域10坪未整修約5000~6000元，也低於市場行情，吸引屋主看準穩定收租潛力，瞄準低總價物件買來出租。
|七賢大樓小檔案
|位置
|鹽埕區七賢三路
|樓高
|地上16樓、地下2樓
|屋齡
|39年
|基地面積
|781坪
|戶數
|611戶
|土地產權
|高雄市經發局
|建物產權
|私人產權，無年限限制
|使用現況
|1樓：少數店面營業
|2~4樓：高市府經管，暫作倉儲
|5~16樓：集合住宅
▲七賢大樓小檔案。（ETtoday製表）
黃識頻表示：「不少民眾有土斯有財的觀念根深蒂固，但地上權住宅價格親民，適合追求租金收益或不想承擔高房價的買家，儘管發生火警事故，便宜還是有人買。」對近期火警，黃識頻直言，若能推動都更或危老，對當地的居住安全更有保障。
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