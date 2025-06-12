近5年最冷329！全國預售交易不到4千件　4縣市重摔逾8成

▲4月全台預售交易件數不到4千件，也成為近5年來表現較為平淡的一次329檔期。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

4月全台預售交易件數不到4千件，也成為近5年來表現較為平淡的一次329檔期，觀察各縣市，過去房價漲多的新竹、中南部地區衰退最慘。不過，信義房屋專家表示，觀察現在市場上仍有人氣的個案，市場呈現個案表現。

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據最新實價資料顯示，4月全國預售市場揭露件數，仍未突破4千件，較去年同期減少逾7成。這也是近4年來，首次連續4個月單月揭露量低於5千件。同時也使今年329檔期，成為近5年來表現較為平淡的一次。

進一步觀察各縣市，中南部衰退較多，年減都達到8成以上。而新北市則是減少最少的縣市，年減65%，也是唯一年減在7成以內的縣市。

▲4月各縣市預售交易件數比較。單位：件。（表／信義統計）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「從去年央行接連出手後，預售市場風向就出現改變，現在買方精挑細選適合自己的個案並謹慎購屋，整體預售市場呈現個案表現。」

曾敬德接著說：「觀察現在市場上仍有人氣的個案，具備有捷運站、總價控制在自用客可以負擔、大基地與CP值的個案，但整體來說，今年的329檔期的確表現有點清淡。」

《591新建案》新聞公關組副主任畢務潔表示，從329檔期的供給面來看，新竹、台南、高雄供給量大幅衰退，自然成交量也衰退更多，反觀雙北在指標個案和高房價支撐下，總銷仍繳出逾2至3成增幅，其中新北剛需特強，4月還有大型個案傳出銷售佳績。

曾敬德補充：「隨著市場轉為長線布局，不少代銷業者順勢調整銷售節奏與策略，包含拉長廣告操作週期、精準控管行銷預算，以及中小型案場採取更彈性的銷售方式。」

舉例來說，透過數位模擬代替傳統樣品屋、租用周邊店面作為展示空間等，進一步提升銷售效率與資源運用彈性。同時，接案成本也趨於合理化，業者更重視案源條件與產品特性。

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