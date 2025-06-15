全台十大「租不如買」地區出爐　第一名租金竟比房貸多7千

▲「租不如買」不是絕對，若有剛性需求、穩定收入，購屋仍是選項。圖為台中市太平區。（示意圖／記者陳筱惠攝）



記者董美琪／綜合報導

隨著房價與租金齊漲，「租不如買」再成熱議焦點。591房屋交易網整理六都與新竹縣市住宅租金與實價房價，試算房貸月付後，統計出10大「租金高於房貸」地區，新竹縣竹東鎮高居首位。

以竹東為例，平均月租2.3萬元，房貸每月僅約1.54萬元，租金高出7600元，等同多付一間小套房的月租金價格，且新案每坪均價飆至4、5字頭，中古屋每坪均價也近3字頭，買屋壓力不小。竹科效應推升人口與房價，加上建案湧現，租屋市場供不應求，導致租金飆漲。

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緊隨其後的「租金房貸差距高低」依序有台南仁德區（南科效應）、台南安南區、高雄楠梓區、台中太平區、桃園大園區、高雄仁武區、桃園觀音區、桃園龜山區、新竹縣新豐鄉等地，多為原本房價基期低的蛋白區，因人口與就業外溢，租金房貸落差擴大。

不過，「租不如買」未必適用於每個人。根據中央社報導，住展雜誌發言人陳炳辰指出，即便房貸月繳金額看似比租金便宜，購屋者仍須面對多項現實考量。首先就是頭期款門檻，在目前貸款審核趨嚴的環境下，自備資金不足恐難申貸成功。此外，蛋白區的銀行授信態度通常較為保守，加上利率浮動可能拉高還款壓力，實際負擔恐比預估更重。

若為短期居留的通勤族或外地工作者，購屋意願也未必強烈。陳炳辰提醒，若所在地非屬房市主力發展區，又無長期定居打算，買房動力相對薄弱。至於有意投資的人士，當前市場缺乏寬限期，加上投資型房貸條件收緊，供給壓力又重，導致出租競爭激烈，購屋風險需慎重評估。

興富發發言人廖昭雄認為，台灣長期房價趨勢向上，加上利率相對全球偏低，若有剛性需求與資金準備，購屋可列入選項。但購屋門檻高，仍非人人適合，得考慮自備款和還款能力，以及是否有長居10年以上的計劃。

全台「租不如買」Top10

（租金高於房貸最多的地區）

1.新竹縣 竹東鎮

2.台南市 仁德區

3.台南市 安南區

4.高雄市 楠梓區

5.台中市 太平區

6.桃園市 大園區

7.高雄市 仁武區

8.桃園市 觀音區

9.桃園市 龜山區

10.新竹縣 新豐鄉