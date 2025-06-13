國建年推250億新案「不減量」　董座：買氣回不去巔峰期

記者項瀚／台北報導

國泰建設（2501）召開股東會，董事長張清櫆表示，今年持續受到央行管制、川普關稅等議題衝擊，銷售期拉長，但線上2個案仍穩定去化，「預計年度推案量250億元，『並無減量經營』與歷年水準差不多，預期下半年成交量有望回升。」

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▲國泰建設（2501）召開股東會，董事長張清櫆會後接受媒體訪問 。（圖／記者項瀚攝）

國泰建設（2501）今（13日）召開股東會，承認2024年合併營收238.6億元、年增54%，稅後淨利15.77億元、年減27%，EPS（每股純益）1.36元，略低於前年1.87元表現，會中並通過配發現金股利1元，平6年最高水準。

今年完工量體方面共有5案，合計分回總銷159億元，包括南港「國泰悠陽」、南港「國泰悠境」、台中南屯「國泰The Park」、台南安平「UNi PARK」、台中北屯「國泰美禾」。

國泰建設去年剛好是成立60週年，一口氣推出8大案，分別為中和「META PARK」、內湖「國泰承真」、新莊「國泰．旭」、三重「RiVER PARK」、台中「國泰仰薈」、台南「國泰仰睦」、中和「METRO PARK」、台中「國泰森林薈」，合計總銷高達600億元。

▲國泰建設在去年推出8大建案。（表／記者項瀚製）

張清櫆表示：「去年上半年房市買氣熱，就像玩笑話說的『客戶不怕買貴，而是怕買不到房子』，國泰也抓準時機，推出8大案。下半年受到9月信用管制衝擊，整個冷下來，現在又有川普關稅等不確定因素，衝擊信心面，購屋族猶豫期拉長，成交速度放緩，市場上推案量也縮小。」

不過，張清櫆也表示：「央行管制在年底不會鬆綁，目前房市還看不到好轉曙光，但關稅衝擊已比較和緩，股市也慢慢回穩，Q3、Q4傳統旺季雖然不指望回到去年巔峰期，但可以期待成交量表現慢慢恢復正常水準，至於房價方面基於成本高昂，目前沒看到鬆動跡象。」

張清櫆表示：「過去面對市場不景氣時，國泰建設曾減量經營因應，但今年國泰建設推出6案，總銷約250億元，與歷年量體差不多，還沒有縮手推案，而至於明年推案量則會視年底市場狀況來決定。」

張清櫆強調：「今年要推的6大案中，已有2案在線，分別是桃園『國泰GRAND PARK』、文山『國泰．悠然』，仍穩定成交，目前銷售約4成左右，只要兼顧品牌、地段、總價控制的個案，仍能吸引剛需客戶。」

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