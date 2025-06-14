水湳現實版《寄生上流》　超狂租客挖洞穿牆！鄰居家「客廳變房間」

記者陳筱惠／台中報導

台中市相當精華的大水湳地區，位於中清路周邊的巷弄透天，上演宛如韓國電影《寄生上流》一般的劇情，一名租客住在老舊透天，竟在租屋期間悄悄挖洞通往隔壁鄰居，並在鄰居家客廳隔出另一間房，此事近日被房東揭發，才揭開這起離奇的案件。

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▲台中上演宛如韓國電影《寄生上流》一般的劇情，一名租客在租屋期間悄悄挖洞通往隔壁鄰居，並在鄰居家客廳隔出另一間房。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，該名租客攜家帶眷，以每月8000元租進該透天，也因房東與租客具備親戚關係，租金低於周邊行情，實際租賃時間依據判決書揭露應於9年前起租。

而會發現租客離奇的事件，受苦的隔壁鄰居趙先生投訴，自家40年緊鄰隔壁的透天，是過去爸爸購入的房子，近期因為想做生意，想要重新整修做為創業使用，但與女友走進老屋才驚覺：「這是我家嗎？」

▲目前牆上還能查看到開洞痕跡與隔間範圍。（圖／記者陳筱惠攝）

據趙先生表示：「這間房30年前有出租過，之後就是一直空置的狀態，鐵門也因爲年久失修，且已經斷水斷電，但有心人確實可以輕易進出。」他們初走進自家房屋時，原本客廳的位置，已經被隔板隔出一間房，甚至還有裝潢窗花。

趙先生非常傻眼表示：「我當下腦袋一片空白，這是我家嗎？」基於害怕，他說：「我根本不敢打開看裡面是什麼，如果有屍體、有人製毒或做違法的事，我們怎麼辦？」最終在詢問周邊鄰居才知道，原來是隔壁租客的行為。

事情發生後，趙先生與對方協商，租客立刻將隔間拆除後，趙先生第二次來查看，才驚覺：「他們不是走大門進出！他們是直接將牆打穿了一個洞，變成魔術大空間！」對此，趙先生不滿表示：「他們拆除隔間與補洞，同樣沒通知我們監工，感覺我們就是被白嫖還不能發出聲音。」

▲周邊房價目前已經翻5倍漲，依照2、30年前，大概透天行情約200萬元一棟。（圖／記者陳筱惠攝）

實際走訪現場，在老屋客廳中，潔白的雙面油漆顯得突兀，趙先生說：「這就是他們隔間的範圍。」雖然已不見大洞，但補洞的痕跡依然相當明顯，並且牆面凹凸不平，隔間範圍的邊角，也同樣有大大小小約40個鑽孔痕跡，包含天花板也都出現孔洞。

▲▼ 投訴人表示初走進自家房屋時，原本客廳的位置，已經被隔板隔出一間房，甚至還有裝潢窗花。 （圖／投訴人提供）

但是該租客已經舉家搬遷，大門外甚至貼上「ＸＸＸ已不居住於此」，門框也多有信件未收，趙先生循線聯繫到房屋所有權人，並告知希望能夠將房屋恢復原樣，不是隨便將洞補起來就了事，豈料，他5月13日聯繫到房東古先生，14日隨即被封鎖。

近期開始有房仲聯繫趙先生，原來是屋主想賣屋，希望居中協調將事件落幕，但令趙先生不能接受的是：「屋主說法反覆，希望息事寧人，但我們的權益怎麼辦，而且我還不知道他們佔用我的空間有多久了，房仲只想要賣屋，甚至認為我們在敲詐，但我們只是想要恢復原狀而已，這世界真的太誇張了！」

▲隔壁租客已經人去樓空。（圖／記者陳筱惠攝）

目前屋主不願面對，趙先生也相當無奈，對此，21世紀不動產資深經理沈政興說：「如果依照法律來說，租客是行為人，但房東同樣是所有權人，都有責任，建議趙先生提告，包含毀損與不當得利，周邊房價目前已經翻5倍漲，依照2、30年前，大概透天行情約200萬元一棟，若進入訴訟，屋主要脫手也會遇到困難。」

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