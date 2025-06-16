大直「華廈豪宅」轉手慘賠1192萬　在地房仲點出致命傷

▲大直豪宅「首泰三悉風昀」以9988萬元轉手，前屋主持有約11年，慘賠1192萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

大直豪宅「首泰三悉風昀」以9988萬元轉手，前屋主持有約11年，慘賠1192萬元。在地房仲分析，賠售原因除了入手時間點恰逢豪宅市場高點，此外社區規模、戶別高度、立面外觀都可能是影響價格的抗性之一。

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最新實價揭露，大直豪宅「首泰三悉風昀」4樓戶以9988萬元交易，含車權狀96.6坪，換算單價137.5萬元，前屋主在2014年預售時購入，持有約11年，慘賠1192萬元。

聯勝房屋專任委託部經理陳泰源表示，「首泰三悉風昀」位於樂群二路第一排，雖然臨路寬度和棟距表現不錯，但採光面採整片落地窗，4樓戶與路人距離近，相對缺乏隱私性，對豪客來說恐怕是抗性之一。

此外，陳泰源表示，「首泰三悉風昀」的立面設計採柵欄式外觀，被切成一片片的，影響景觀視野條件，對部分豪客而言，住在裡頭可能也會有相對沒那麼舒適的感受，而緊鄰的同系列社區「首泰三悉磊若」外觀設計就普遍受到更多客戶青睞。

陳泰源表示：「從2013年房市高點開始，豪宅市場逐年呈現盤整格局，加上近來又有央行第七波管制衝擊，豪宅貸款成數降到3成，本次首泰三悉風昀轉手賠售上千萬元，但修正幅度僅10%左右，已算是不錯了。」

▲「首泰三悉風昀」近年成交紀錄整理 。（表／記者項瀚製）

住商不動產台北大直加盟店店東王為立表示，「首泰三悉風昀」樓高僅8層，屬於規模較小的華廈型豪宅，價格表現上也會疲弱一些，大直豪客基本上還是更偏向基地規模大、隱私性夠、樓層夠高的產品。

王為立補充，「首泰三悉風昀」成交單價137萬元，以屋齡僅7年的條件來看，略低於行情，觀察該社區後方社區「明水漾」屋齡已達20年以上，但單價仍有近120萬元表現。

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