多數人不知快查！台中1471人逾期未辦繼承　119億遺產恐歸國庫

▲台中市地政局公布，共有土地4664筆、建物536棟未辦理繼承。（圖／CTWANT提供）



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台中市地政局15日公布，今年「逾期未辦繼承登記者」有1471人，其中包括4664筆土地、536棟建物，公告現值總額超過新台幣119億元。地政局長曾國鈞呼籲民眾早日確認，儘速辦理繼承登記，若屆期無人主張，最終將歸入國庫。

台中市地政局說明，依據「土地法」規定，若繼承人自親人過世起，超過1年仍未辦理繼承登記，地政機關將公告3個月提醒辦理；若仍未申請，將由直轄市、縣市政府地政機關自列冊管理開始起算15年，期間若仍未完成所有權移轉，將移請財政部國有財產署辦理標售，標出所得將保存10年供申領，若屆期仍無人主張，最終將歸入國庫。

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台中市地政局又指出，以今年度統計資料為例，在台中市公告的案件中，被繼承人共有1471人，土地4664筆、建物536棟，現值總額119億880萬705元。其中多數繼承人不在國內，或是根本不知道可以繼承。為了方便查閱，地政局已將相關公告資訊張貼於台中市各地政事務所、土地所在地區公所，及被繼承人戶籍地里辦公處，民眾可就近向地政事務所諮詢繼承登記流程及應備文件。

地政局還提醒，《民法》明確規定，子女對父母的扶養與繼承權一視同仁，因此無論性別，皆享有平等權利，且依法登記的同性婚姻關係，也可以依照繼承相關規定，相互享有繼承權。

地政局又指出，若繼承人數較多，難以全體同時到場辦理繼承登記，同樣能由其中一人以上先行申請登記為「全體繼承人公同共有」，以避免因延遲辦理致不動產列冊管理時間開始起算，最終面臨公開標售的風險。

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