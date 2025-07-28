爸媽提「要2000萬現金or電梯大樓房」　妹子苦惱！一票秒選前者

▲爸媽想換電梯大樓房，並登記原PO的名字。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

若有一筆資金，會選擇買房還是投資？一名網友表示，原本一家人住在40年的老公寓，由於屋況老舊，爸媽想買2680萬的電梯大樓，房子登記在她的名下，不過全家人都會住進去，且要放棄2000萬現金，因此很猶豫。貼文曝光，網友一面倒選擇拿現金，「不用跟家人住真的自由很多」。

有網友在Dcard發文，目前與家人住在永和區屋齡40年的老公寓，不僅屋況老舊，還有壁癌問題，不敢投入太多金錢翻修。而就在這時，父母拋出一個提案，「要不要改成幫妳買間電梯大樓，登記妳名下？」爸媽看中一間三房的電梯大樓，屋齡約15年，總價2680萬元。

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雖然生活機能不如現住地便利，但爸媽願意全額出資，且房產將直接登記在她名下，未來可供她與丈夫及孩子居住，不過父母也會一同入住直到年老，「所以房子不會是我一人獨享」，且爸媽原先要給她的現金2000萬元也會取消。

原PO陷入苦思，「一邊是穩定的房產，但未來生活彈性小；另一邊是現金資產，但住的地方不理想也沒保障，選房子還是現金？」原PO也提到，哥哥是直接拿現金2000萬，因為人在外地，打算另購房產自住。

貼文曝光，網友建議選拿現金，「絕對拿現金，跟父母住代表有照顧義務 ，當然不是說沒一起住就不用照顧父母，但是如果老人家病倒，每天就近照顧病人是很累的」、「絕對是拿2000萬現金，然後全部去投資股票、ETF錢滾錢」、「秒選現金，可以買自己喜歡的物件，也可以拿來投資，選房子的話要跟家人住…後續的問題很多，更不用說你先生也可能不想跟長輩同住」、「選現金，之後與男友努力點買房搬走」。