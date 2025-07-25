廁所天花板塌落「砸中屋主」頭縫10針　同棟鄰居也遇類似狀況

▲天花板塌落砸傷屋主。照片經黑白處理。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名男屋主半夜起床上廁所，正當他坐在馬桶上時，天花板突然無預警塌落砸中他，當場血流如注，送醫後頭部縫10針，肩膀、膝蓋也受傷。消息曝光後，疑似同棟住宅大樓的住戶宣稱，家中廚房天花板也曾塌落，類似狀況似乎並非首度發生。

8視界新聞網報導，這起事件發生在義順忠邦一間組屋，事發當日，屋主妻子使用完廁所後出來做晨禱，屋主則是在凌晨4時30分至5時之間使用廁所，但她卻突然聽到一聲巨響，接著傳出丈夫的求救聲，她立刻跑到廁所查看狀況，卻發現門被天花板掉落的水泥塊堵住，強行推門進入後見丈夫血流如注。她趕緊打電話叫救護車並通知親戚，把丈夫送醫治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男子後來順利出院，但如今的廁所修復工程帶來經濟壓力。男子女兒西蒂諾哈詩金（Siti Nurhashikin）透露，家中天花板看起來並無異狀，且樓上鄰居近期沒有進行裝修。

針對這起事件，西蒂諾哈詩金把過程細節公開在臉書上，其中一名網友宣稱住在這間房子的上方樓層，家中廚房天花板也曾發生塌落的狀況，且塌落位置剛好就在母親下廚煮飯常待的地方。

西蒂諾哈詩金已向建屋局、警方進行通報，市鎮會派員清理，內政部長兼國家安全統籌部長尚穆根也來視察。她稱，希望建屋局能夠承擔所有維修責任。