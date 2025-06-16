溫泉旅館「蓮蓬頭貼1封條」　寫4字驚呆他！老司機秒懂：不敢用了

▲原PO愣見蓮蓬頭有一張警告封條。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

曾有外國房務指出，飯店最髒5區域包括，床罩與裝飾枕、電視遙控器與電話、冰桶、咖啡機與玻璃杯，以及蓮蓬頭。而一名網友直呼，在溫泉旅館洗澡，愣見蓮蓬頭被貼上「撕毀賠償」的警告封條，讓他好奇背後原因？文章釣出一票老司機回應，「因為常常沾到屎」、「有人把蓮蓬頭拔下來...用水管灌腸」。

一名網友在PTT直呼，他在溫泉旅館沖澡時，發現蓮蓬頭轉接頭的地方，貼上寫著「撕毀賠償」的封條，這一情景讓原PO感到十分困惑，「奇怪了，是很多人要拆開嗎？但是拆壞了，再賠不就好了...不懂耶！」

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文章一出，老司機紛紛嚇爛直呼，「因為會有人拔走帶回家用」、「每個奇葩的公告或規定...背後往往有個奇葩的故事，想必如上述網友說的，有人偷拔回家用；或有人把蓮蓬頭拔下來...用水管灌腸」、「因為常常沾到屎」、「看到這個我就不敢用這洗了，代表以前全被拆下蓮蓬頭...」「這代表真的不是個案啊」、「後來溫泉區的乾脆都堅持買一體成型，甚至直接嵌在牆壁上的」。

過去有房務抱怨，聽聞許多同志的事蹟，但私人親密行為外人管不著，只要把環境整理好不影響其他人，工作人員不會有意見，「但故意把屎留在公共浴室裡、馬桶外、牆壁上，更別說把整間公共衛浴都弄得超級髒亂，還有留下使用過的塑膠手套、牙刷、酒精瓶，麻煩請多尊重 你不尊重別人，別人怎尊重你？」