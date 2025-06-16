ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

溫泉旅館「蓮蓬頭貼1封條」　寫4字驚呆他！老司機秒懂：不敢用了

▲▼淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO愣見蓮蓬頭有一張警告封條。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

曾有外國房務指出，飯店最髒5區域包括，床罩與裝飾枕、電視遙控器與電話、冰桶、咖啡機與玻璃杯，以及蓮蓬頭。而一名網友直呼，在溫泉旅館洗澡，愣見蓮蓬頭被貼上「撕毀賠償」的警告封條，讓他好奇背後原因？文章釣出一票老司機回應，「因為常常沾到屎」、「有人把蓮蓬頭拔下來...用水管灌腸」。

一名網友在PTT直呼，他在溫泉旅館沖澡時，發現蓮蓬頭轉接頭的地方，貼上寫著「撕毀賠償」的封條，這一情景讓原PO感到十分困惑，「奇怪了，是很多人要拆開嗎？但是拆壞了，再賠不就好了...不懂耶！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章一出，老司機紛紛嚇爛直呼，「因為會有人拔走帶回家用」、「每個奇葩的公告或規定...背後往往有個奇葩的故事，想必如上述網友說的，有人偷拔回家用；或有人把蓮蓬頭拔下來...用水管灌腸」、「因為常常沾到屎」、「看到這個我就不敢用這洗了，代表以前全被拆下蓮蓬頭...」「這代表真的不是個案啊」、「後來溫泉區的乾脆都堅持買一體成型，甚至直接嵌在牆壁上的」。

過去有房務抱怨，聽聞許多同志的事蹟，但私人親密行為外人管不著，只要把環境整理好不影響其他人，工作人員不會有意見，「但故意把屎留在公共浴室裡、馬桶外、牆壁上，更別說把整間公共衛浴都弄得超級髒亂，還有留下使用過的塑膠手套、牙刷、酒精瓶，麻煩請多尊重 你不尊重別人，別人怎尊重你？」

關鍵字：溫泉旅館飯店蓮蓬頭.封條警告房務人員

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

整合5年！　亞昕砸13.8億吞下英才路整排3C商場

台中市西區屬於開發完整區段，尤其是勤美商圈周邊一地難求，除了勤美集團多年深耕、推案之餘，鮮少有開發商搶進，亞昕國際（5213）發出重大訊息，吃下英才路整排3C商場，信義房屋專家表示該區段位於中正國小正對面，被勤美商圈圍繞，未來又有捷運藍線議題，地點相當具潛力。

2小時前

開發近飽和！　南台中「新案沙漠」同期僅5案銷售中

南台中各重劃區推案熱度升高，核心8期重劃區將成為機能錨點，也因開發趨近飽和，更是捷運綠線沿線推案量最少區，目前僅「聚富粼粼」、「睦昇八玥」、「寶樺境溪行」、「坤悅君睿」等4案在線上銷售，以及即將進場的麗晨「這山那」。

3小時前

年收入未達標「新青安」遭拒？　一銀、彰銀、台企銀澄清支持政策

「新版青年安心成家」（新青安）再傳爭議，近期有一名台中男子欲購買總價約1200萬元的預售屋，進入到貸款流程，卻遭建商合作的公股銀行以「年薪未達150萬元」為由勸退，而今（16）日一銀、彰銀、台企銀等行庫相繼發出聲明支持政府「新青安」政策。

3小時前

社宅冷氣「以租代買」被嫌貴　住都中心：分散住戶資金壓力

北市社宅缺冷氣，市府擬實施「以租代買」冷氣方案，但被質疑6年期租金比一次性購買還貴。對此，北市住都中心坦言，雖然以租代買價格較高，但換算6年下來年利率約2~2.5%，與一般房貸利率相當，協助住戶有效分散資金壓力。

5小時前

國軍「每月加給3萬元」　網諷：15萬人年薪百萬救房市？

全台過去受惠台積電設廠遍地開花，衍伸而出「台積宅」也讓周邊房價坐上噴射機，如今立院三讀通過國軍「每月加給3萬元」方案，等於平均可達年薪百萬元，專家表示，此次加薪幅度罕見，周邊房市有望受惠，網友直呼：「房市又要起飛了、起死回生？」

7小時前

溫泉旅館「蓮蓬頭貼1封條」　寫4字驚呆他！老司機秒懂：不敢用了

曾有外國房務指出，飯店最髒5區域包括，床罩與裝飾枕、電視遙控器與電話、冰桶、咖啡機與玻璃杯，以及蓮蓬頭。而一名網友直呼，在溫泉旅館洗澡，愣見蓮蓬頭被貼上「撕毀賠償」的警告封條，讓他好奇背後原因？文章釣出一票老司機回應，「因為常常沾到屎」、「有人把蓮蓬頭拔下來...用水管灌腸」。

7小時前

【廣編】房市觀望期「林口逆勢」升溫！聯鑫不動產強勢出招「餐車市集」帶動賞屋熱潮

2025年台灣房市持續面臨盤整局面，在央行第七波信用管制生效後，台灣房市交易量與價格結構出現微妙變化，市場氛圍從熾熱轉為盤整，市場觀望氣氛濃厚，許多建案來人數明顯下滑，買氣冷淡。然而，在新北市林口A9重劃區，聯鑫不動產打破傳統推案模式，以創新餐車市集賞屋活動，成功引爆一波逆勢熱潮。

7小時前

大直「華廈豪宅」轉手慘賠1192萬　在地房仲點出致命傷

大直豪宅「首泰三悉風昀」以9988萬元轉手，前屋主持有約11年，慘賠1192萬元。在地房仲分析，賠售原因除了入手時間點恰逢豪宅市場高點，此外社區規模、戶別高度、立面外觀都可能是影響價格的抗性之一。

7小時前

房市版違約交割風暴　7年級購屋族慘痛實例

台中知名建商主打捷運宅的個案，即將拿到使照之際，卻爆出交易糾紛，一名7年級購屋族被建商10％到交屋、10％建商貸且24期0利率的促銷方案吸引，下訂一間預售屋，如今建商通知10％優惠取消，要限期補足1成自備款約300萬元，讓購屋族欲哭無淚。

9小時前

多數人不知快查！台中1471人逾期未辦繼承　119億遺產恐歸國庫

台中市地政局15日公布，今年「逾期未辦繼承登記者」有1471人，其中包括4664筆土地、536棟建物，公告現值總額超過新台幣119億元。地政局長曾國鈞呼籲民眾早日確認，儘速辦理繼承登記，若屆期無人主張，最終將歸入國庫。

14小時前

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

房市版違約交割風暴　7年級購屋..

國軍「每月加給3萬元」　網諷：..

大直「華廈豪宅」轉手慘賠119..

溫泉旅館「蓮蓬頭貼1封條」！老..

台電認證：冷氣按「1鍵」省電1..

全台「租不如買」前10名出爐

台中知名文青旅館剛歇業　新團隊..

1471人逾期未辦繼承　119..

「沒人能代收包裹」怎麼辦？過來..

租屋照片驚見「落落長規定」狂貼..

ETtoday房產雲

最新新聞more

整合5年！　亞昕砸13.8億吞..

開發近飽和！　南台中「新案沙漠..

年收入未達標「新青安」遭拒？　..

社宅冷氣「以租代買」被嫌貴　住..

國軍「每月加給3萬元」　網諷：..

溫泉旅館「蓮蓬頭貼1封條」！老..

聯鑫不動產出招「餐車市集」帶動..

大直「華廈豪宅」轉手慘賠119..

房市版違約交割風暴　7年級購屋..

1471人逾期未辦繼承　119..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366