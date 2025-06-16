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【廣編】房市觀望期「林口逆勢」升溫！聯鑫不動產強勢出招「餐車市集」帶動賞屋熱潮

▲▼ 房市,林口A9,餐車市集,聯鑫不動產,創新推案。（圖／聯鑫不動產提供）

▲聯鑫不動產打造「全台最強必追餐車」，結合全台人氣餐車美食，打造「賞屋 × 美食 × 假日社交」三合一新型態看屋體驗。

圖、文／聯鑫不動產提供

2025年台灣房市持續面臨盤整局面，在央行第七波信用管制生效後，台灣房市交易量與價格結構出現微妙變化，市場氛圍從熾熱轉為盤整，市場觀望氣氛濃厚，許多建案來人數明顯下滑，買氣冷淡。然而，在新北市林口A9重劃區，聯鑫不動產打破傳統推案模式，以創新餐車市集賞屋活動，成功引爆一波逆勢熱潮。

於6月14日舉辦的【聯鑫不動產 全台最強必追餐車】，結合全台人氣餐車美食，打造「賞屋 × 美食 × 假日社交」三合一新型態看屋體驗。此次活動匯聚聯鑫不動產旗下11大熱銷建案，包括【原森TWIN TOWERS、富堡晶鑄、璽來登帝璽、九揚華樂、長虹雲創、聿翔沐風、立陽山侘、大新青慕、和洲艾美、原昕吾旭、長耀初】等，首次集體出擊，形成強大聯合戰線，為林口A9注入前所未有的活力。

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聯鑫不動產表示：「當整體市場進入深度觀望期，我們選擇主動出擊，讓民眾在放鬆愉快的氛圍中重新接觸房市，這正是我們希望傳達的生活態度與建築理念。市場景氣雖有波動，但林口A9核心地段的價值不減反增。此次活動正是展現我們對區域長遠發展的信心與決心。」

餐車市集的創意行銷更為房市帶來一股暖流。林口A9重劃區正逐步成為房市逆勢突圍的亮點熱區，將持續吸引更多自住與投資客目光。

【聯鑫不動產】
預約專線：02-2600-2000
公司地址：新北市林口區忠福路143號
預約網址：https://www.lianshin.tw

關鍵字：房市林口A9餐車市集聯鑫不動產創新推案

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