整合5年！　亞昕砸13.8億吞下英才路整排3C商場

▲亞昕國際（5213）發出重大訊息，吃下英才路整排3C商場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市西區屬於開發完整區段，尤其是勤美商圈周邊一地難求，除了勤美集團多年深耕、推案之餘，鮮少有開發商搶進，亞昕國際（5213）發出重大訊息，吃下英才路整排3C商場，信義房屋專家表示該區段位於中正國小正對面，被勤美商圈圍繞，未來又有捷運藍線議題，地點相當具潛力。

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據重大訊息揭露，亞昕國際（5213）取得西區後壠子段601.97坪土地、總價13.84億元，拆算單價每坪230萬元，經查該地點就位於西區英才路上，中正國小對面，目前現況為一整排3C賣場，包含彩虹3C、原價屋等，3C商家群聚，也讓該區被稱為中部的光華商場。

▲亞昕國際整合5年、歷經3代，以總價13.8億元，拆算單價每坪230萬元取得600坪土地。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，亞昕土地顧問張維珍則是低調透露：「這塊地接洽超過5年，歷經3代我們才極力爭取到，也因西區一地難求，尤其是最適合居住的草悟道周邊，幾乎已經絕版，目前剛取得土地，租約也尚未到期，推案進程未定，但會朝向高級精緻飯店宅方向前進。」

信義房屋公益忠明店曾志凱分析：「西區土地稀有，現況要有可整合的土地相當困難，該區段又在熱門商圈旁，地理環境比新興重劃區來得有優勢，未來推測開發商推案將與北部模式類似，祭出小坪數產品。」

目前勤美商圈周邊中古屋市場多半為中大坪數產品，剛完工交屋的兩大豪宅「老佛爺」、「勤美之森」同樣走中大坪數產品，在售案中，則是勤美集團二期個案「勤美之真」為主力供給。





▲西區剛完工交屋的2大豪宅「老佛爺」、「勤美之森」採中大坪數產品在。（圖／記者陳筱惠攝）

預售案「勤美之真」坪數38~57坪，規劃26層、24層兩棟超高大樓，整體264戶住家、7店面，即便開案遇到房市景氣反轉，但因地點、配備、建商品牌力佳，目前銷售超過百戶，且平均成交單價落在73.18萬元，表現亮眼。

曾志凱說：「亞昕取得的土地成本230萬元，除了因土地稀缺外，還有一個重點是使用分區由住二變商二，容積增加，過去其實有不少開發商想要收這一塊土地，除了勤美商圈旁停車場外，這塊是少數基地整合後可以超過700坪土地，而亞昕自南下台中推案後，土地開發強度堪比掃地機器人，一直談得下來精華地，顯現其企圖心。」

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