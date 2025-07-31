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北市信義區租到「蟑螂滿屋」！8坪清出166隻噁崩潰　除蟲公司都搖頭

▲▼殺蟲劑,蟑螂。（圖／CFP）

▲徐男在台北市信義區租到「蟑螂滿屋」。（示意圖／CFP）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名徐姓男子113年間透過房仲介紹，與蕭姓房東簽下合約，以月租金新台幣3萬4000元價格承租下台北市信義區一處優良社區10樓，未料25天後徐男正式入住時，卻赫然發現屋內爬滿蟑螂，大型家具背後更藏有許多蟑螂卵鞘，小小8坪的空間中，短短數天至少清出166隻蟑螂，即便找來專業人員除蟲，但蟑螂仍是持續湧出，徐男不堪其擾，要求解約並返還2個月押金。台北地院法官審理後，判處房東蕭男退還1萬7184元為適當。

判決書指出，徐男在房仲介紹下於113年8月22日與房東蕭男簽下租約，以月租金3萬4000元租下北市信義區一處房屋，並支付押金6萬8000元，當天蕭男即將房卡交由徐使用。徐男表示，當天簽完租約後，只有簡單放了幾件衣服，隨後即返回香港，直到25天後、9月16日才回到台灣，並正式入住該屋，未料當天一踏進房內後，即發現室內蟑螂滋生，櫥櫃內蟑螂屍橫遍野，無數蟑螂於肉眼可見之檯面、牆面到處爬動，大型家具與牆面的夾縫中爬滿更多蟑螂，甚至還直接爬上床鋪，活動範圍遍布全屋、隨處可見。

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徐男表示，當下僅以水及紙巾擦拭地板，即清出許多蟑螂屍體，還於床頭櫃或大型家具背後、下方清出數顆尚未孵化之蟑螂卵鞘，當天立即拍照、錄影紀錄，小小8坪不到的空間內，短短數天就清出至少166隻蟑螂，實際情況遠比錄影畫面中可計算的數量更糟糕，噁心程度令人不寒而慄。徐男指出，屋內蟑螂多體型細小，且活動隱蔽，當天看屋時難以察覺，且完全無法想像在月租金逾3萬元的屋況，竟能滋生出如此數量之小蟑螂。

徐男說，發覺蟑螂遍布滿屋後，9月18日清晨即聯絡房仲轉告房東蕭男要求處理，但蕭男始終無法提出有效解決方式，後只好由徐男自行連絡除蟲公司到場，但儘管專業人員進行除蟲，屋內仍持續湧出蟑螂，徐男不堪其擾、每日精神壓力極大，即使不斷反映但始終無法確實解決蟑螂問題；後10月4日徐男再次委託專業人員除蟲，然「蟑螂滿屋」情況仍未見改善。除蟲公司還表示，眾多小蟑螂應來自各式家具中，恐無法根絕。

徐男主張，他所承租的社區為台北市信義區著名優良社區，屋齡尚輕且位於住宅區，以環境優良、管理良善聞名，加上該屋位於10樓，足見屋內蟑螂均非由屋外進入，或因其他周遭環境因素所致；徐男在飽受蟑螂肆虐情況下，生活品質大受影響，無奈之下只好提出解除租約，並要求返還押金。

然房東蕭男竟聲稱押金要扣除1個月之違約金，以及房東支付之仲介費、除蟲費、清潔費等金額；縱使徐男已將房屋交還，但蕭男仍拒不返還押金，在無法有效協商下，徐男只好提告請求返還押金。

對此，房東蕭男辯稱，該屋是新成屋，怎麼可能會有蟑螂到處攀爬蔓延之事，假設真的蟑螂滿屋，當初看屋時徐男應即可輕易察覺，怎會願意簽下租約？再者，同棟大樓之其他樓層並無發生蟑螂滋生致不堪居住之事，若如徐男所稱蟑螂滋生，以其超強的繁殖性、移動速度等，整棟大樓應皆會有蟑螂肆虐情形，何以其他住戶未曾反映？

蕭男認為，徐男簽約到正式入住，中間間隔25天，無從認定交屋時屋內以有蟑螂遍布情形；又該屋完成簽約、交付徐男保管使用後，蕭男已無支配管理之權限，此段期間本應由徐男負保管之責，徐男未盡保管義務、未維持環境清潔致蟑螂滋生，自屬可歸責徐男事由，徐男提前終止合約，自應扣違約金、仲介費、除蟲費用等。

台北地院法官審酌，本案由徐男單方終止契約，自應適用租約相關規定，因此認為徐男賠償違約金1個月租金、3萬4000元為有理由，另蕭男所支付之仲介費、及水電結餘款816元，未為雙方所爭執，因此由徐男負擔，在扣除相關費用後，判處蕭男應返還1萬7184元予徐男。全案仍可上訴。

關鍵字：北市信義區租屋房產雲蟑螂

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