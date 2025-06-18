全美6月房貸申請量走高　單周飆升12.5％

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國房貸利率6月第一周幾乎沒有變動，但無論是有意購屋的買家，還是希望重新貸款的房屋持有者，申請房貸的需求雙雙上升，整體房貸申請量大增12.5％。

根據美國抵押貸款銀行協會（Mortgage Bankers Association, MBA）公布的經季節調整後指數，上周整體房貸申請量比前一周上升12.5％。雖然增幅看似明顯，但若從歷史角度觀察，申請總量仍屬低檔。數據亦已納入美國陣亡將士紀念日（Memorial Day）假期的調整。

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30年期固定利率房貸的平均利率小幅上升，從前一周的6.92％增至6.93％，但貸款手續費從0.66點下降至0.64點（包含設定費），此為適用於貸款額在80萬6,500美元（約新台幣2371萬元）以下、頭期款20％以上的借款人。此利率較去年同期僅低9個基點。

相較之下，15年期固定利率房貸與聯邦住宅管理局（FHA）貸款的平均利率則略有下降。

MBA副總裁兼副首席經濟學家喬坎（Joel Kan）在聲明中表示，「隨著陣亡將士紀念日假期結束，房貸申請量來到一個多月以來的高點。國債利率出現些微波動，也為借款人創造了更多機會。」

再融資申請較前一周上升16％，年增28％；購屋貸款申請則周增10％，年增20％。申請量的成長可能與市場上待售房源的增加有關。根據Realtor.com數據，目前房屋供給量比去年同期多出約31％，而房價也正逐漸鬆動。

坎指出，「儘管經濟仍存在不確定性，但買家似乎正在把握某些市場庫存放鬆所帶來的機會。」

本周至今房貸利率變動不大，但美國即將於周三公布最新通膨數據，對中貿易談判也仍在進行中，這兩項因素皆可能牽動債券市場，進而影響房貸利率。不過過去幾個月以來，利率變動仍維持在極窄的區間內。