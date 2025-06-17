零食被偷吃！保全調監視器赫見「人生陰影」畫面：內心超複雜

▲社區保全調閱警衛室監視器後，赫見讓他永生難忘的一幕。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

一名社區保全表示，自己原本是想查清楚警衛室櫃子裡的零食被誰偷吃，卻在調閱監視器後，意外看見代班同事在他原本的位子上看片DIY，讓他相當震驚，不得不拿濕紙巾將相關物品狂擦一遍，「現在面對我每天坐的這張椅子和桌子，內心超級複雜。」

該名保全在Dcard以「我只是想查零食被誰吃了，結果看到人生陰影」為題發文，表示有住戶曾送他一大包零食，他吃了幾包後，便將其餘的放在警衛室櫃子裡。當他休假2天後回來發現，零食已全被吃完，而他出於好奇便調閱監視器，沒想到畫面中竟出現晚班代班同事，趁社區人流都不多時在他原本的工作座位上看片DIY。

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代班同事的秘密讓原PO的內心頓時有苦說不出，「現在面對我每天坐的這張椅子和桌子，內心超級複雜！我真的不知道該怎麼面對我的座位。」更讓他頭皮發麻的是，他在與其他同事分享這件事時，早班的正職同事竟回應「早班代班也會這樣」，嚇得他事後再次調閱白天的監視器畫面，發現另一名代班同事確實也在櫃檯看片DIY，誇張的是，清潔阿姨當時就在前方打掃而已。

原PO最後也無奈詢問，「有人有類似經驗嗎？」不少網友則直呼「又一個看片看到頭殼壞掉，為什麼不回家在解決呢？有那麼控制不住嗎？很誇張」、「椅子不能留，要麼燒掉，要麼捐去當恐怖片道具」、「請用酒精大力消毒座位」、「買個自己用的坐墊吧」、「改天暗示這位同事，頭上有攝影機，看他有什麼反應」、「我朋友有經驗，把日期跟時間記下來交給管委會，讓他們調閱監視器，他們看到就會處理，他們也怕保全是怪人」。

還有不少人仍歪樓表示「所以，到底是誰吃掉了（零食）」，原PO對此回應「已經沒心情看了」。

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