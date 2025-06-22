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投資額110億！　高雄亞灣2期智慧社宅2031年完工

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲亞灣吸引不少科技大廠進駐，啟動亞灣2期智慧社宅興建計畫，該案由國揚集團子公司威力國際開發與藏美集團藏裕營造組成合作聯盟，總投資金額約110億元。（圖／高雄市都發局提供）

記者張雅雲／高雄報導

高市日前與「亞灣智能公司」簽署合作協議，將興建亞灣2期智慧社宅，投資額110億元，預計2031年完工。信義房屋專家表示，該區新案套房~3房租金1.6~3.5萬元，預計將吸引民眾踴躍申請。

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高雄市政府副市長林欽榮表示，亞灣2期智慧社宅位於亞洲新灣區核心，緊鄰「亞灣5G AIoT創新園區」及金管會4月宣布的「亞洲資產管理中心」高雄專區，區位優勢顯著，基地鄰近輕軌軟體園區站、捷運獅甲站及未來捷運黃線站，交通便捷，生活機能完善。

高雄市都發局長吳文彥指出，本案為繼特貿3都更案後，亞灣第2宗市有土地公辦都更案，基地面積約1.4公頃，位於復興三路與啟聖街口，將提供智慧公宅、一般住宅、商業店鋪，以及AI醫療室、AI會議中心、智能無人商店等多元設施，建構全齡宜居社區。

未來將為亞灣地區再新增658戶社會住宅，與原本高雄市政府自建亞灣第1期634戶社宅基地直接相鄰，共計將提供約1292戶社會住宅。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高市與「亞灣智能公司」簽署合作協議，啟動亞灣2期智慧社宅興建計畫。（圖／記者張雅雲攝）

亞灣智能公司董事長郭君傑表示，該案由國揚集團子公司威力國際開發與藏美集團藏裕營造組成合作聯盟「亞灣智能股份有限公司」開發，投資金額預計約110億元，規劃興建2棟智慧型社會住宅及2棟集合住宅。

郭君傑表示，投資主因為看好亞灣區段精華，不僅是高雄的門戶，更是台灣與世界的焦點，將以專業打造符合5G AIoT時代的智慧社宅，集合住宅樓高27樓，戶數、坪數、推案時間均未定。

信義房屋亞洲新灣店業務張雁喬表示，亞灣租屋市場中，中古大樓套房月租金約在8000~1萬元間，2房約2萬元，3房則落在2.8~3萬元。新屋大樓的租金行情更高，套房月租約1.6~1.8萬元，2房約2.5萬元，3房則達3.5萬元，社會住宅可提供更親民的租金，預估完工後民眾申請將十分踴躍。

房價方面，亞灣區物件種類豐富，新屋大樓的2~3房每坪價格約35~45萬元，而大坪數景觀豪宅每坪則在40~50萬元之間，市場預估，未來該案開價至少也要站上5字頭。

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關鍵字：高雄亞灣智慧社區住宅建設智慧亞灣

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