兒買房求資助500萬「登記岳父母」！下秒脫口一句媽心碎

▲兒子買房要媽媽贊助，房子登記在岳父母名下，還不讓媽媽住。（示意圖／Pexels）

記者王麗琴／綜合報導

一名母親抱怨表示，她的大兒子與媳婦準備購屋，尋求她贊助500萬元，但房子要登記在媳婦的父母名下，並接他們來同住，還要她別來攪和，讓她感到心寒不已。貼文一出連網友也替原PO抱屈，並且表示「兒子白養了」、「第一次聽到這麼離譜的」。

該名母親在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，大兒子與兒媳打算在高雄小港區買房，並透露已看上一間透天厝，詢問她是否能像姐姐當初買房時一樣獲得500萬元的資助。她當時也同意願意提供相同金額幫助，不料，兒子隨後透露，該房屋將登記在兒媳的父母名下，並計劃讓岳父母與他們夫妻一同居住。

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原PO表示，自己當下便詢問，「那我以後去高雄要住哪裡？」未料兒子不耐煩地回答，「我買房是想接我岳父母來住，妳就別來了。」這句話讓她一時情緒激動，當下改變心意並強調除非房子登記在兒子與媳婦名下，否則不會金援買房。

事後接到兒媳打來的電話，詢問若將房屋登記在她名下，是否就能獲得金援。原PO表示，因為自己還在生氣因此斷然拒絕，「你們夫妻買房要登記誰名下，都跟我沒關係，贊助款我也不會幫忙出，畢竟是妳老公要買給妳爸媽的，就讓妳老公自己處理。」說完就掛斷電話。

原PO強調，對於兒子要買房給親家養老沒意見，畢竟兒媳是獨生女，提供照顧也是應該的，真正令她氣憤的是兒子沒有考慮自己。不過在經過幾天冷靜下來，最終還是心軟決定金援500萬元，「但我不會去大兒子家，我自己在台北市，新北市還有屏東市區，我都有房子，不怕以後沒人養老。」

貼文掀起熱議，網友普遍都替婦人感到委屈，「跟媽媽要錢買房照顧岳父岳母，怎麼這麼不要臉啊」、「幫別人養兒子，沒把妳當媽媽」、「心裡突然為妳感傷」 、「這個兒子以後還會繼續來挖老本」 、「兒子若孝順懂感恩的人出這個錢無妨，但這種孩子我不會出，把錢留在身邊比較實在」 、「第一次聽到有人說買房登記在岳父母名下的，岳父母掛了就變遺產，然後女兒可繼承，女婿就…」。

在得知原PO的房子不只一間，也有網友歪樓表示「媽，你還有缺兒子嗎？」「我想說親生的不孝順，正常領養的養子會比較聽話」、「媽還有缺女兒嗎？我可以排隊」。