台中牛排館養蚊2年　「粉紅招牌」砸40萬掛布條接手

記者陳筱惠／台中報導

2023年3月由新團隊接手，遷址重開的台中老牌餐廳「台中牛排館」，在北屯區軍功路一段重啟爐灶，但只開了半年就宣告歇業，原址開出40萬元月租金、頂讓設備等，2年後，近期由寶雅接手。信義房屋專家表示，隨著「台中市老人復健綜合醫院」開幕在即，商圈熱度頭尾移轉。

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▲台中老牌餐廳「台中牛排館」，在北屯區軍功路一段重啟爐灶，但只開了半年就宣告歇業，原址開出40萬元招租。（圖／記者陳筱惠攝）

實際走訪，原台中牛排館的店面，近日已悄悄掛上「寶雅即將進駐」的大型帆布，現場也可見工程圍籬架起、裝潢作業進行中，儘管目前尚未公告正式開幕日期，但周邊居民已明顯感受到商圈氣氛「有點不一樣了」。

台中老牌餐廳「台中牛排館」，這間店面位於軍功路一段、鄰近東山高中與10期重劃區，基地面積190坪、雙面臨路、面寬達45米，開出月租金40萬元，附帶完整裝潢與設備招租，但因區段商業機能薄弱、周邊人潮稀少，長期乏人承租，一度成為北屯區的「空置指標物件」。

▲原台中牛排館的店面，近日已悄悄掛上「寶雅即將進駐」的大型帆布。（圖／記者陳筱惠攝）



不少在地居民也指出：「這一帶除了全聯之外，真的很少看到大型店家」，過去該址前身曾是烘焙樂園，疫情期間也無法撐下去，後來改由牛排館接手，但人流還是跟不上開銷，最後只能收攤。

不過寶雅選擇此處插旗，信義房屋太平新興店經理吳俊霆認為：「其實並非偶然，早在復健綜合醫院2年前開工動土後，周邊就有一波店面置產潮，如今醫院預計2025年9月正式啟用，預估將帶來大量醫療族群，周邊租金水漲船高，現在40萬元相當合乎行情。」

吳俊霆表示：「以寶雅來說，在太平樹孝商圈、北屯東山商圈都有據點，此次軍功商圈插旗，選點兩間店的中間點，也讓不少品牌提前卡位，商圈移轉相當有感，整體生活機能正在升級中。」

▲早在復健綜合醫院2年前開工動土後，周邊就有一波店面置產潮。（圖／記者陳筱惠攝）

一間醫院的威力有多大，據實價登錄，距離醫院不遠的新案「原潮APT」，近期揭露的第一波6筆實價登錄中，就有3筆是店面交易，每坪單價高達97～104萬元，總價落在2962萬元～3769萬元，開案以來銷況不俗，顯示區域內對「店面＋醫療題材」的買氣已經開始醞釀。

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