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高雄蛋黃區「被夾凹」透天開價2億　網笑：失憶跟回憶

記者張雅雲／高雄報導

高雄蛋黃區有間屋齡59年舊透天，整間透天退縮就像「被夾凹」，網友在粉專PO文表示「記得開價2億元」引來民眾無情笑回「是失憶跟回憶」，引發熱議。實登顯示，該透天去年已成交，成交價為6550萬元。而新買家為明森建築開發，預計規劃地上15樓鋼構大樓。

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▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

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▲高雄有間透天，網友在粉專PO文表示「記得開價2億元」，引來民眾無情笑回「是失憶跟回憶」，引發熱議。（圖／記者張雅雲攝）

該透天位於位於新興區中正路上，距離地標美麗島站出口步行約1~2分鐘，附近有六合夜市、新興市場、新堀江商圈等，商業機能發達，地段相當精華。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該透天2023年曾在市場上銷售，根據物件銷售資料表示，當時開價8076萬元。（圖／記者張雅雲攝）

該透天2023年曾在市場上銷售，根據物件銷售資料表示，當時開價8076萬元，沒想到近期有網友把透天照PO上臉書粉專《路上觀察學院》，並PO文「這一間，我記得之前好像開價2億。」引來大量網友熱議，還有民眾笑回「是失憶跟回憶」、「現在不容易」、「一陣寒意。」

根據實登，該透天去年2月已售出，為地上3樓，地坪53.84坪、建坪35.12坪，總價6550萬元。據了解，新買家就是明森建築開發。

而明森建築開發去年連同隔壁透天一併入手，該透天目前為一之鄉中正店，持續營業中，2透天均為同日成交。根據實登顯示，為地上3樓，地坪53.54坪、建坪127.49坪，並備註含租約，成交價6558萬元， 2透天合併後，土地面積107.38坪，換算土地單價約122萬元。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲中正路沿線商家林立，為南高蛋黃區，且鄰近美麗島站，生活機能發達。（圖／記者張雅雲攝）

明森建築開發建築師楊豐溢表示，扣除道路用地，基地面積97.7坪，該案規劃地上15層、地下3層純鋼構大樓，總計56戶，坪數為23~28坪，單層規劃4戶，採機械倉儲式停車位設計。

楊豐溢表示，明森重視都市更新，因此鎖定市中心推案，並全面性興建鋼構住宅，雖與周邊透天屋主接洽購地或合建，但採「不勉強、不等待」策略，一之鄉租約今年底到期，該案預計最快年底動工。

透天 新興區中正路22之3號 新興區中正路20號
位置 新興區中正路22之3號 新興區中正路20號
屋齡 59年 65年
坪數 地坪53.84坪、建坪35.12坪 地坪53.54坪、建坪127.49坪
成交價 6550萬 6558萬
現況 空置 一之鄉中正店
區域土地行情 120~140萬元 120~140萬元

▲2間透天小檔案。（ETtoday製表）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，中正路沿線商家林立，為南高蛋黃區，且鄰近美麗島站，生活機能發達，沿線幾乎沒有素地，目前土地價格行情落在120~140萬元，建商多靠收購舊透天來進行土地整合，「舊透天建物根本不值錢，建商瞄準的是土地價值。」

該2筆透天交易也算符合區域行情，土地使用分區為強度高的商5用地，容積、建蔽率高，採危老重建方式相當有利，預估未來新推案也要5字頭起跳。不過目前基地面寬不夠寬，1樓只能規劃大廳、機械式升降車位，若能持續整合周邊透天，大樓規劃為平面式坡道車位，土地開發強度更高。

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關鍵字：高雄透天地標蛋黃區明森建築開發美麗島站

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