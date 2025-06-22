買得起還要養得起　低公設大樓南投埔里現蹤

▲過往被視為蛋白區的南投縣預售屋房價突破3字頭大關，開始出現主攻低公設比大樓搶市。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

過往被視為蛋白區的南投縣，受惠交通動線暢旺，緊鄰台中市，親民房價讓外地人移居南投比例也逐漸增高，帶動房價突破3字頭大關，今日開盤的新案「經典維多麗亞」主攻低公設比大樓搶市，不過在地業者也說，目前房市景氣不佳，消費者會開始思考「買得起還要養得起」的現實問題。

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南投縣房市熱區以南投市、埔里鎮、草屯鎮三區最受注目，而三區近期大案齊發，包含草屯鎮「昌祐敦和」平均成交單價來到32.04萬元，南投市新案「廣宣-空間大師」因小坪數華廈規劃，單價更衝破4字頭大關。埔里鎮「三銳富城」成交價也來到35萬元。

▲經典建設新案「維多麗亞」正式公開，包含電梯別墅區與2-3房大樓區，就主攻公設僅27.4％，讓房價回歸室內坪數。（圖／記者陳筱惠攝）

今日在埔里深耕多年的鴻隼機構、經典建設新案「維多麗亞」正式公開，包含電梯別墅區與2-3房大樓區，大樓區就主攻公設僅27.4％，主力總價落在838萬元～1200萬元，單價估落在3字頭，總銷6億元。

鴻隼投資集團執行長陳明賢透露：「維多麗亞基地正對埔里國中小，又鄰近藝文中心、綜合球場與未來『全民樂活運動館』，運動、休閒、行政優越地利，經過考量後，新案公設就以實用性為基準，將房價回歸室內坪數。」

經典建設董事長李紅玉則說：「埔里好山好水，受惠國道六號銜接台中，近年不斷吸引建商插旗，我們深耕埔里，當房市回歸剛性需求時，正是在地建商展現韌性的時刻，也因此我們也是第一個採用，powin淨化防霾紗窗網的建案。」除了埔里新案，經典建設同時在日月潭一帶推出「北歐湖境」休閒宅，規劃透天區與2-3房大樓，並結合包租代管。





▲鴻隼投資集團執行長陳明賢（左）與鴻隼投資集團董事長李紅玉（右）認為目前房市正是在地建商展現韌性的時刻。（圖／記者陳筱惠攝）

不過陳明賢透露：「政府的信用管制與第二戶的限貸令，讓埔里需求面被限制貸款壓抑，在政府第二戶管控波及全國下，對偏鄉不動產來說已經屬於苛刻，也打到真的有需求的購屋族。」

陳明賢說：「現在整體大環境走總價市場，以前建案都是公設越多越好，但現在房價越來越高，管理費也是一個很大數字，降低公設比是一個目標，利用周邊生活機能撐起，消費者開始思考買得起還要養得起。」而展望下半年房市陳明賢認為：「只能靠時間撐住！」。

▲業者認為就現在的市場來說，各案場陷入沉寂，這也是不爭的事實。（圖／記者陳筱惠攝）

在地不動產代銷業者方嘉皓則認爲：「在去年919前，南投縣市有一股大舉推案潮，不過就現在的市場來說，各地市場陷入沉寂，這也是不爭的事實。」

方嘉皓說：「未來像是這樣低公設比的物件，除了看立地條件外，確實有望增加，以相同26坪權狀坪來看，低公設比室內空間可達19坪、34%公設比的個案室內坪僅17坪，相差2坪空間換算房價約50~60萬元，等於省下裝潢錢。」

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