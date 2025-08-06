ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

自己的房子自己蓋！　3招「不靠建商」也能都更

自辦都更可以100％分回居住面積，售屋利潤也共享，不必與建商分拆。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲自辦都更可以100％分回居住面積，售屋利潤也共享，不必與建商分拆。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

目前常見的都更模式，包含公辦都更、民辦都更及自辦都更3條路。前兩者仰賴政府或建商主動提案；唯自辦都更能讓住戶自己做主、掌握進程，且可100％分回居住面積，不必與建商分潤。但如何自己當老大蓋新房子？本刊走訪專家，提供一套從組織到融資的自辦都更實戰攻略。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「這是你們的家，你們就是老大！組織自主更新會，自己當建商，發包營造廠蓋新房子，政府還能全程輔導支援，居住面積100％分回，完工成屋銷售，利潤也是％共享。」假日早晨風強雨驟，北市文山區居民擠滿里民辦公室，踴躍參與都更宣導，主講的台灣都更權益促進會理事長林注強說，如果自家社區還未被建商插旗，就不要再被動等待了，趕快籌組自主更新會。

1、自辦都更，自己的房子自己蓋

「自辦都更」的本意是自己的房子自己蓋，但居民仍疑惑：建商合建，不必管事、不必付錢，輕鬆等入住，不是很好嗎？反觀自辦都更，除了要自掏腰包出錢，而且還要自己盯所有大小事，相對麻煩。

林注強坦言，都更的前期資金，確實要住戶自行出錢，但是當土地信託給銀行、貸款資金撥下來，就能償還這筆前期預備金，「十年都更路，瞄準的是未來完工的價值，不計自宅價值，售屋利潤每戶賺千萬跑不掉。」林注強強調，漲價都歸出資者（地主）所有，這才是都更的最終目標。

2、100％享受利潤、居住面積

檢視國內都更形式，包括公辦都更（政府主導）、民辦都更（建商主導）、自辦都更（地主主導）等3種，新北住都中心執行長錢奕綱指出，公辦都更是由政府擔任實施者，可自行實施，也可委託民間建商實施，必須是地區內有大量公有土地、文化遺產等，或是危及公共安全的地區，政府才會優先接手更新。

公辦都更的優勢在於公信力高，通常能獲得較高容積獎勵，「但選定單元的基地面積也必須很大，因為要回饋做為公園、圖書館、公有設施等公益用途，小則千坪、大則1公頃，地主整合耗時，程序冗長，光是規劃到動工就需要5～7年，這還不計入建造時間。」錢奕綱分析。

至於建商主導的民辦都更，是目前市場最常見的模式，建商承擔所有資金風險及整合工作，地主不必出資就能參與都更，並享有拆遷補助和租屋津貼。但魔鬼藏在細節裡，建商通常要求分回30％～40％的房產面積，多數以6：4拆分，精華地段則會以7：3拆分。

以新北蘆洲自辦都更案劉有祺的一樓住家為例，土地坪數9坪，都更後的新宅可擁有權狀坪數33.06坪，由建商合建，以行情6：4分拆，劉有祺分回33.06坪的6成、也就是權狀面積19.8坪。

劉有祺住家取得建照後，2020年拆屋動工，原本房屋價值每坪20萬元，更新後每坪41萬元，住戶也可用成本價41萬元再添購，出售時則依據市價行情，以目前蘆洲達每坪60萬元來看，獲利逾4成。

再看北市連雲街自辦都更案，地主于復華家可100％分回面積45.2坪，民辦都更由建商主導，以精華地段7：3分拆，則于復華的分回面積，將縮小至31.64坪（45.2坪x70％），當時于復華以每坪單價80萬元購入，如今都更後，化身綠建築，房屋價值翻倍至每坪160萬元。

3、過程透明公開

「都更之路遙遙無期又很複雜，甲地主被A建商圈住，乙地主是B建商的好友，丙地主擔心變成爛尾樓，一輩子的努力打水漂；同一個社區換了7、8個建商，30年過去仍無法成案是常態。」都更推動師林志恆說，協商的種種不容易，讓都更窒礙難行，不如自己掌握主導權，由估價師評估明確的權利變換比例，透明公開。


更多鏡週刊報導
理財專題／不靠建商也能翻新老屋　都更三條路自主更新勝出
理財專題／一場沒有退路的家園保衛戰　住戶揪團都更老屋變新宅
自辦都更房價翻倍5／甩開建商拉扯、政府撐腰　自主更新翻轉都更困局

關鍵字：鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

自己的房子自己蓋！　3招「不靠建商」也能都更

目前常見的都更模式，包含公辦都更、民辦都更及自辦都更3條路。前兩者仰賴政府或建商主動提案；唯自辦都更能讓住戶自己做主、掌握進程，且可100％分回居住面積，不必與建商分潤。但如何自己當老大蓋新房子？本刊走訪專家，提供一套從組織到融資的自辦都更實戰攻略。

50分鐘前

月花9萬！台北女租到「漏水防空避難室」　求退7.5萬保證金敗訴

租屋遇到房況不如預期，租客想反悔卻賠了斡旋金！羅姓女子去年看中台北市一間位於地下1樓的標的，與某資產管理公司簽下不動產租賃意願書，並支付7萬5000元斡旋金，但事後發現屋內漏水，且用途登記是防空避難室無法申請營業登記，最終決定放棄承租並提告要求返還款項。士林地院近日判決出爐，認為租客明知上述問題卻仍同意轉訂，依法無法主張錯誤撤銷，駁回求償。

1小時前

出國留學「租房or住旅館」　網讚後者：不被合約綁死、專人打掃

馬來西亞首都吉隆坡、雪蘭莪以及布城常被合稱為雪隆，此處多間大學是中國大陸留學生青睞的高等教育機構，但在留學期間究竟要選擇租房還是乾脆住旅館更划算？這個話題在留學生族群之間掀起熱烈討論。

2小時前

七期豪宅再傳墜樓　民俗專家點2風水煞氣沈重

台中市七期豪宅區再傳意外，今（6）日上午，位於市政路一棟知名地標型豪宅社區，再度發生住戶墜樓事件，而距離550公尺外的商辦大樓，同天上午竟也傳出有人墜樓意外、骨折送醫，一天兩起事故引發議論。

2小時前

木柵1500坪都更　「蓋118戶社宅」臨捷運站

由國家住都中心推動的「文山木柵公辦都更案」，位於木柵路二段與秀明路一段交會點，據了解此基地總面積約1,500坪，投資金額預計是35億，日前已經公開閱覽列印，公開徵求出資人，截止時間是8月10日。

2小時前

台南在地大咖搬2億現金　再出手掃進中西區370坪地

中西區為台南最熱鬧的蛋黃區，不僅開發商爭相插旗，近期傳產業也傳出購地訊息，實登揭露，中西區環河段共3筆土地5月出現新交易，合併總面積約370坪，總金額2.1億元，換算每坪單價約57.87萬元，信義房屋專家表示，區域行情落在60~70萬元。

3小時前

關稅陰霾籠罩房市！專家喊不樂觀：恐一路低迷到明年

美台關稅稅率終於出爐！美對台20%關稅影響是否影響房市？台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，毛利率低的產業，尤其是傳產聚集的中南部，評估出售資產的企業預料將增加，因中南部的工業用不動產及傳產就業剛需市場，在關稅揭牌後，可能掀起一波洗牌。

3小時前

30戶難整合、財壓沉重　3招破解讓都更成真

近年自辦都更的模式逐漸興起，以現階段台北市核准的都更案中，就有3成是由自主更新會申請，比例逐年增加，顯示地主意識正在覺醒，揪團籌組自主更新會，並擔任實施者，完全掌握主導權，且全數分回房產價值，不必與建商分潤。然而，自辦都更壓力大，鄰居的衝突、權利分配、財務控管等，都由住戶一肩扛，本刊採訪新北市蘆洲自主更新成功案例，他們深知這是一場沒有退路的家園保衛戰，於是逐一克服難關，攜手成就老宅新生。

4小時前

想買北部房　他點名「2區域」未來5年漲幅最多：都更越來越快

台北房價高，自備款動輒數百萬，普通受薪階級想要在台北買房確實很有挑戰，有網友列出台北12個行區，隨著輝達（NVIDIA）宣布總部落腳北投，再加上雙子星與西區門戶計畫即將起飛，好奇下一波台北房價上漲潛力最大的是哪一區？貼文曝光，許多網友看好士林區和三重區。

5小時前

汐止中小坪數房價續漲　在地房仲：靠南港外溢買盤撐起

雖然房市景氣不佳，但剛性需求買盤仍在。汐止房仲表示，南港房價高，加上近年大量辦公人口湧入，許多年輕人跑到汐止租房、買房，目前汐止中古大樓小坪數租屋案可說是一戶難求，中小坪數房價還再漲，惟中大坪數產品出現10%左右修正。

5小時前

【男人的默契】駕駛見停車場位置剩一個　用猜拳決定勝負！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

拒貸的理由都是假的？　內行揭銀..

獨／新手房東欲哭無淚　房客不繳..

坤悅砸9.75億買彰化廢墟　打..

桃園淪「空屋熱區」　中壢1.8..

董娘卡位！　「高雄土地婆」7億..

台中知名建商爆全面停工　下游廠..

新研究：住海邊平均壽命多1年　..

3人湊1億買竹科金山街套房　前..

台中知名建商爆停工　內政部公布..

預售屋解約風暴席捲全台　消基會..

ETtoday房產雲

最新新聞more

自己的房子自己蓋！　3招「不靠..

台北女租到「漏水防空避難室」　..

出國留學住旅館？完勝租房優點曝..

七期豪宅再傳墜樓　民俗專家點2..

木柵1500坪都更　「蓋118..

台南在地大咖搬2億現金　再出手..

關稅陰霾籠罩房市！專家不樂觀：..

30戶難整合、財壓沉重　3招破..

未來5年　他點名「台北2區域」..

汐止中小坪數房價續漲　在地房仲..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366