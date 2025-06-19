首購族轉戰「外圍的外圍」　路竹房價首破3字頭

▲高雄路竹區已靠近台南，以往屬於房市蛋殼區，推案也不多，近期受惠S廊帶崛起，帶動房價出現明顯漲幅。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南部科學園區高雄園區位於高雄路竹區，已靠近台南，以往屬於房市蛋殼區，推案也不多，近期受惠S廊帶崛起，帶動房價出現明顯漲幅。專家表示，路竹旁邊的岡山，房價已出現4字頭，出現排擠效應，自住客轉往「外圍的外圍」區購屋，推升路竹房價首度站上3字頭。

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路竹房市因有南科高雄園區、S廊帶等議題助攻，根據實登，路竹目前住宅大樓最高成交價已達34萬元，這也是央行9月19日祭出第7波用管制後的區域成交價新高，據實價登錄顯示，近期包括「日日．澍陽」、「高路捷」等案已頻見3字頭成交紀錄，反應成交價陸續站穩3字頭。

當地人表示，相較高雄，路竹反而更接近台南，對高雄人來說，就是「外圍的外圍」，堪稱蛋殼區，以往推案量也不多，多為在地零星透天案，近年才開始出現大樓、華廈預售案。

▲路竹房市因有南科高雄園區、S廊帶等議題助攻，人口紅利持續釋放。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，南科高雄園區位於路竹，園區內華邦電子、群創光電等企業陸續進駐、擴大產能後，吸引大量就業人口移入，人口紅利持續釋放，建商也開始積極布局大樓與華廈型產品。

路竹房市的買盤以3大剛性需求族群為主，包括園區就業人口、在地居民，以及因岡山房價飆上4字頭、轉往路竹購屋的首購族。謝哲耀說：「與其他區域不同，路竹少有投資客進場，房價漲勢主要由自住需求推動。」

東昶景房仲企業業務吳凱文分析，岡山站上4字頭已產生排擠效應，造成部分購屋族轉向路竹購屋，加上園區發展成熟度提升，產業聚落逐漸成形，使得原本被視為蛋殼區的路竹，正轉型為新興剛性市場。

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