ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

陸敬民／台灣房市暗藏「購屋鄙視鏈」　3種房被貼標籤

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲隨著房市購屋族群日益分化，一條隱形「購屋鄙視鏈」正在成型，把社會住宅、新青安政策與高密度低首付建案貼上標籤。（示意圖／記者張雅雲攝）

文／《住宅週報》社長陸敬民

在台灣，房子早已超越單純的居住功能，成為身份、財富與階級認同的象徵。然而，隨著房市購屋族群日益分化，一條隱形「購屋鄙視鏈」正在成型，把社會住宅、新青安購屋與高密度低首付建案貼上標籤，折射出房市結構的深層問題與社會大眾對這3類購屋族的偏見。

社會住宅原本是為年輕人、弱勢族群與居住困難者打造的希望之光，旨在讓每個人都能住得安心、體面。然而，當新建社宅的消息傳出，周邊居民的第一反應往往不是支持，而是擔憂房價下跌、治安惡化，甚至質疑住戶的「素質」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這種反應源於對「貧窮」的深層恐懼，許多人潛意識將社宅與「沒錢」、「沒競爭力」畫上等號，甚至認為政府不該蓋社宅，而是讓人們「自己賺錢買房」。

這樣的觀點看似有理，卻忽略了台灣薪資停滯、房價飆升、租屋市場亂象，讓「住」這件事對許多人來說已是不公平的挑戰。當社宅被貼上負面標籤，受傷的不僅是房價，更是對居住正義的共識，這種「我們」與「他們」的對立心態，正將社會推離共同生活的理想。

連新青安政策推出以來，也掀起了2極化的輿論風暴。對許多首購族而言，這項政策提供了較寬鬆的貸款條件，終於看到一線購屋曙光。然而，部分學者與意見領袖卻將其扣上「炒房幫兇」、「全民買單」的帽子，指責其推高房價。

但冷靜檢視，這項鎖定無房首購族的政策，設有嚴格的戶數與額度限制，怎會輕易淪為炒房工具？

▲▼高雄,社會住宅,三民區,本和安居,租金,75折 。（圖／記者張雅雲攝）

▲除了社宅、新青安首購容易被鄙視外，高房價下，大基地、高密度、低首付的建案常被貼上「鴿子籠」、「人擠人」、「高單價」的負面標籤。（示意圖／記者張雅雲攝）

更矛盾的是，一些反對新青安的聲音，卻轉而支持放寬第2戶貸款限制或延長換屋退稅優惠。這種邏輯令人費解，幫助年輕人買人生第1間房被質疑，卻贊成讓已有房產者再購第2戶。新青安真正觸動的，不是房價，而是某些自認財務優勢者的不安。

而除了社宅、新青安首購容易被鄙視外，高房價下，大基地、高密度、低首付的建案常被貼上「鴿子籠」、「人擠人」、「高單價」的負面標籤。這些建案提供「訂簽5~8%」、「工程期零付款」的條件，對無家族資助、頭期款有限的首購族來說，可能是僅剩的購屋機會。

然而，這類建案卻常被批評其缺乏「高價感」，甚至被扭曲為「投機性濃厚」，原本「讓人人買得起」的初心，卻在鄙視鏈的語境下，變成「不值得擁有」的代名詞。

買房不再只是「有沒有能力」，而變成了一種「買的是不是大家羨慕的那種房」，在這樣的邏輯下，這種鄙視鏈不僅扭曲居住的本質，更讓台灣房市成為階級對立的縮影，值得深思與反省。

►陸敬民小檔案

學歷：淡江大學中文系畢業

經歷：《自由時報》房地產記者

現職：《住宅週報》社長

關鍵字：房市社會住宅新青安房市結構台灣名家專欄陸敬民

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

3屯區中古屋成限貸災區　北屯均價「1坪降2萬」

3大屯區為台中房市指標，中古屋市場成為央行限貸令下第一線重災區。根據實登揭露，3大屯區有感成交均價下降，其中北屯區單季單坪平均下降2萬元最驚人。

59分鐘前

陸敬民／台灣房市暗藏「購屋鄙視鏈」　3種房被貼標籤

在台灣，房子早已超越單純的居住功能，成為身份、財富與階級認同的象徵。然而，隨著房市購屋族群日益分化，一條隱形「購屋鄙視鏈」正在成型，把社會住宅、新青安購屋與高密度低首付建案貼上標籤，折射出房市結構的深層問題與社會大眾對這3類購屋族的偏見。

3小時前

七期中古豪宅穩住市場行情　「唯獨這棟」再現小賠解套

台中七期豪宅市場，隨著近年新案預售價格突破百萬大關，讓不少高資產族群將目光轉向單價5、60字頭，屋齡10至20年的中古豪宅，不僅區位佳、生活機能成熟，更重要的是價格相對實惠、空間規劃寬敞。

5小時前

「蛋黃區小房 or 蛋白區大房」怎選？內行給建議：進可攻，退可守

買房要怎麼選？近日有網友發文透露，他看中了兩間預售屋，一個是小三房，地點在高雄蛋黃區；另一個是大三房，則在蛋白區，由於後者的價格比前者多出200萬元，因此他就想知道，如果不會生小孩、長輩來訪時可以過夜，要怎麼選呢？對此，信義房屋專家認為，其實還是看他比較喜歡哪一間，但如果是選擇蛋黃區那間的話，就是「進可攻，退可守」。

6小時前

很多人「這樣裝冷氣」！吹不出冷風屋主傻　台電點頭：會後悔

想要冷氣吹得涼，安裝的位置也很重要。有女屋主就表示，當初設計師建議把冷氣藏進天花板木作中，稱很多人家中也這樣做，這樣安裝沒問題。沒想到入住後，才發現風根本吹不出來，讓她很傻眼。事實上，台電就曾提醒，很多人可能會想把壁掛式冷氣藏起來，但這樣可能導致空氣短循環，根本吹不涼，「冷氣這樣裝，真的會後悔。」

6小時前

高雄蛋黃區「被夾凹」透天開價2億　網笑：失憶跟回憶

高雄蛋黃區有間屋齡59年舊透天，整間透天退縮就像「被夾凹」，網友在粉專PO文表示「記得開價2億元」引來民眾無情笑回「是失憶跟回憶」，引發熱議。實登顯示，該透天去年已成交，成交價為6550萬元。而新買家為明森建築開發，預計規劃地上15樓鋼構大樓。

7小時前

新房還沒入住「整間被屎水浸泡」　陸屋主一看崩潰：無法接受

中國大陸廣西省一名男子購屋裝修，沒想到入住之前卻接到房子滲水的通知，趕過去才發現整間房子泡在黃色污水之中，污水漫過腳踝，陣陣惡臭撲鼻，每個房間都遭殃。其實這間房子準備拿來當作婚房，但如今污水倒灌的狀況不只讓家具電器損壞，原定喬遷計畫也被迫中斷，讓他與家人崩潰無法接受。

20小時前

父子租房「輪流反悔」拒簽！6000訂金被吃　提告要房東2倍返還

基隆一名李姓男子日前透過房仲帶看，有意向洪姓房東承租位於基隆市某處房屋，並先支付6000元訂金，未料雙方簽約時，卻因是否需要提供「連帶保證人」一事無法達成共識，最終李男拒絕簽約，並提告請求洪姓房東返還訂金加倍、即1萬2000元。基隆地院法官審酌後，駁回李男請求。可上訴。

21小時前

高雄亞灣2期「智慧社宅」　投資110億！將再增658戶　預計2031年完工

高雄亞灣第2期智慧社宅公辦都更案18日簽約啟動，全案投資金額預計約新台幣110億元，將規劃興建2棟智慧型社會住宅及2棟集合住宅，預計民國120年完工。

22小時前

北台灣智慧新戰略「楓江產業園區」積極布局！指標建案「合嘉楓疆」搶先卡位泰山轉型黃金軸線

當AI產業浪潮席捲全球，不只讓台灣再次躍上國際焦點，也讓各地政府積極布局下一波產業基地。其中被寄予厚望的新戰略區就是新北泰山「楓江產業園區」，《ET即賞屋》主持人朱琦郁發現這裡不只是產業園區，更是城市機能與產業轉型融合的舞台、前景看好。

22小時前

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

這樣裝冷氣「吹不出冷風」　台電..

高雄蛋黃區「被夾凹」透天開價2..

他請清潔婦打掃新家　下班回家傻..

麵屋、刺青店全收購！　建商每坪..

中台灣營建第一槍　櫻花建董座陳..

租1樓開店「房東550萬賣她」..

紅極一時餅乾工廠要拆了　改建智..

寵兒「築間」房東求售1億店面4..

新房被屎水浸泡　屋主崩潰：無法..

台南地標百貨傳沒落　業者否認：..

ETtoday房產雲

最新新聞more

3屯區中古屋成限貸災區　北屯均..

陸敬民／台灣房市暗藏「購屋鄙視..

七期中古豪宅穩住市場行情　「唯..

蛋黃區小房 or 蛋白區大房怎..

這樣裝冷氣「吹不出冷風」　台電..

高雄蛋黃區「被夾凹」透天開價2..

新房被屎水浸泡　屋主崩潰：無法..

父子租房反悔！訂金被吃提告要2..

高雄亞灣2期「智慧社宅」　投資..

「楓江產業園區」積極布局！指標..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366