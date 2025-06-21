陸敬民／台灣房市暗藏「購屋鄙視鏈」　3種房被貼標籤

▲隨著房市購屋族群日益分化，一條隱形「購屋鄙視鏈」正在成型，把社會住宅、新青安政策與高密度低首付建案貼上標籤。（示意圖／記者張雅雲攝）

文／《住宅週報》社長陸敬民

在台灣，房子早已超越單純的居住功能，成為身份、財富與階級認同的象徵。然而，隨著房市購屋族群日益分化，一條隱形「購屋鄙視鏈」正在成型，把社會住宅、新青安購屋與高密度低首付建案貼上標籤，折射出房市結構的深層問題與社會大眾對這3類購屋族的偏見。

社會住宅原本是為年輕人、弱勢族群與居住困難者打造的希望之光，旨在讓每個人都能住得安心、體面。然而，當新建社宅的消息傳出，周邊居民的第一反應往往不是支持，而是擔憂房價下跌、治安惡化，甚至質疑住戶的「素質」。

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這種反應源於對「貧窮」的深層恐懼，許多人潛意識將社宅與「沒錢」、「沒競爭力」畫上等號，甚至認為政府不該蓋社宅，而是讓人們「自己賺錢買房」。

這樣的觀點看似有理，卻忽略了台灣薪資停滯、房價飆升、租屋市場亂象，讓「住」這件事對許多人來說已是不公平的挑戰。當社宅被貼上負面標籤，受傷的不僅是房價，更是對居住正義的共識，這種「我們」與「他們」的對立心態，正將社會推離共同生活的理想。

連新青安政策推出以來，也掀起了2極化的輿論風暴。對許多首購族而言，這項政策提供了較寬鬆的貸款條件，終於看到一線購屋曙光。然而，部分學者與意見領袖卻將其扣上「炒房幫兇」、「全民買單」的帽子，指責其推高房價。

但冷靜檢視，這項鎖定無房首購族的政策，設有嚴格的戶數與額度限制，怎會輕易淪為炒房工具？

▲除了社宅、新青安首購容易被鄙視外，高房價下，大基地、高密度、低首付的建案常被貼上「鴿子籠」、「人擠人」、「高單價」的負面標籤。（示意圖／記者張雅雲攝）

更矛盾的是，一些反對新青安的聲音，卻轉而支持放寬第2戶貸款限制或延長換屋退稅優惠。這種邏輯令人費解，幫助年輕人買人生第1間房被質疑，卻贊成讓已有房產者再購第2戶。新青安真正觸動的，不是房價，而是某些自認財務優勢者的不安。

而除了社宅、新青安首購容易被鄙視外，高房價下，大基地、高密度、低首付的建案常被貼上「鴿子籠」、「人擠人」、「高單價」的負面標籤。這些建案提供「訂簽5~8%」、「工程期零付款」的條件，對無家族資助、頭期款有限的首購族來說，可能是僅剩的購屋機會。

然而，這類建案卻常被批評其缺乏「高價感」，甚至被扭曲為「投機性濃厚」，原本「讓人人買得起」的初心，卻在鄙視鏈的語境下，變成「不值得擁有」的代名詞。

買房不再只是「有沒有能力」，而變成了一種「買的是不是大家羨慕的那種房」，在這樣的邏輯下，這種鄙視鏈不僅扭曲居住的本質，更讓台灣房市成為階級對立的縮影，值得深思與反省。

►陸敬民小檔案

學歷：淡江大學中文系畢業

經歷：《自由時報》房地產記者

現職：《住宅週報》社長