存到頭期款！她一看房價嘆「哪裡都不便宜」　網友給建議

▲原PO已經存到頭期款。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文表示，她存到頭期款後，開始思考買房的事情，然而幾個月以來，房價都沒有下來，且看著看著，發現不管是不是蛋黃區，房價都不太便宜，因此身為首購族的她，就想知道大家比較推薦她看哪個區域？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「我不是在看房，是在逃房價」為標題發文，提到她存到一筆頭期款，所以最近開始認真看房，只是這幾個月下來，好像都等不到比較能入手的價格。她認為自己買不了台北的蛋黃區，所以轉向新北看看，結果卻發現三重、蘆洲、五股的價格也都不低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO心想，現在是不是哪裡都不便宜了？於是又觀察了八里的房價，發覺價格稍微親民一些，但她實在不了解當地的通勤狀況、機能、發展等，因此想知道，大家有沒有比較推薦的地段呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「是覺得能買趕快買，前幾年也是一堆人在喊房價要崩了，結果過一、兩年房價還是狂漲」、「三重、蘆洲現在確實貴到不行，如果挑八里的話，有車比較方便」、「你不一定要新房子的話，其實最近蠻多中古好物件出來的，價格也很合理」。

也有網友認為，「寧可多存一點買蛋白，也不要買蛋殼，不要急著買，這陣子不會漲，想辦法先存，慢慢看機捷沿線都好」、「建議忍忍，然後不斷看房，看到真的非常喜愛，再不間斷殺價殺到你可負擔」。話題引起討論。