ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

為了孫子花3個月蓋泳池　爺爺挖土鋪磚見這一幕滿足了

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲爺爺費時整整3個月，替孫子打造戶外泳池 。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名70多歲爺爺為了讓孫子有玩樂空間，費時整整3個月打造戶外泳池，設計、挖地、鋪磚等工程全部親自一手包辦，在烈日之下不喊累、不喊熱，順利完工。當孫子看見眼前泳池一片清澈的水時，眼神瞬間發亮，忍不住興奮跳入池中，讓爺爺臉上露出藏不住的欣慰與滿足。

星洲網報導，爺爺的孩子們平日工作忙碌，孫子課業纏身，就算回到家也在忙自己的事情，但為了孫子在泳池開心戲水的這一個畫面，爺爺心裡開始籌畫，悄悄動工，用最傳統的方式清理土地，挖土、鋪磚、接水管，每天一點一點推進工程進度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經過近100天的努力，泳池終於完工，當孫子看到泳池清澈的水的那一刻，眼神發亮興奮跳入池中玩水。爺爺兒子則是在旁把這一幕拍攝下來，並上傳TikTok平台，稱「這是爺爺用汗水堆出來的愛」。

影片曝光後引發網友討論，對爺爺的付出為之動容，也感到當今社會最缺的並非高科技，而是沉默又深刻的親情，「現代人拚命賺錢買快樂，爺爺卻是用雙手為家人建一個溫暖港灣」。

@mrsholdings04 #kolamtokwan#sygcucu14org #TokHajiDan#fyp #fyp #fyp #fyp #fyp #fyp #fyp #fyp #fyp #fyp #fyp #fyp #fyp #fyp ♬ original sound - Boss MRS ????

關鍵字：泳池東南亞要聞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

為了孫子花3個月蓋泳池　爺爺挖土鋪磚見這一幕滿足了

馬來西亞一名70多歲爺爺為了讓孫子有玩樂空間，費時整整3個月打造戶外泳池，設計、挖地、鋪磚等工程全部親自一手包辦，在烈日之下不喊累、不喊熱，順利完工。當孫子看見眼前泳池一片清澈的水時，眼神瞬間發亮，忍不住興奮跳入池中，讓爺爺臉上露出藏不住的欣慰與滿足。

5小時前

北外環4期明年徵地！「大台南1小時生活圈」 　3區受惠最明顯

台南市區北外環快速道路全長約13.5公里，目前二期工程順利，預計在2026年完工東段路線、西段路線則會在2027年完工，其中最後一段第四期工程也在近期舉辦公聽會，將在明年6月完成用地取得，實現大台南一小時生活圈的願景。對此，也有建商看好區段發展，整體開發優勢吸引建商提早插旗布局。

5小時前

擦邊4000萬豪宅線　嘉義房價飆54.9萬成天花板

嘉義房市因有產業園區、台積電議題助攻，不但嘉義縣房價快速飆漲，現在連嘉義市房價也創新高。根據實登，繼去年嘉義市首度出現住宅大樓5字頭房價後，今年6月有新案再創新高，最高價達54.9萬元，成嘉義目前房價天花板，連在地人都直呼傻眼。

10小時前

台中市5年來「唯一現貨」　五期成屋新案逆勢搶市

近5年台中市預售市場熱度攀高，不論大小建商多半都選擇「預售」的方式售屋，建商也能配合政府政策，將資金快速收回，近期，台中市五期重劃區罕見出現「成屋才開賣」的個案，信義房屋專家認為，時機點到位，反而展現優勢。

12小時前

高樓層建案變多　一票讚「景觀好、蚊蟲少」！住戶曝2致命傷勸退

每個人買房所考慮的條件各有不同，像是地段、生活機能、樓層及格局配置等，有網友指出，發現最近的建案，樓層似乎越蓋越高，甚至出現30層的大樓，好奇高樓的居住優勢有哪些？對此，信義房屋專家指出，景觀好、採光好、視野遼闊，是許多人買高樓層所重視的，不過要多留意抗震結構。

13小時前

娘家出頭期款「房子登記女方」貸款老公繳！她怨1事遭網砲轟：自私

買房對這時代的年輕人來說不是件簡單的事，如果有父母的贊助，會輕鬆很多，一名人妻表示，娘家買了3間房，但婆家卻沒有，婚後買的房子自備款由娘家準備，房子寫她的名，老公則負責每月的房貸，但他對於婆家沒有留房給小孩仍感到傻眼，擔心婆家以後沒錢會向他們討錢，貼文掀起熱論。

13小時前

黃舒衛／從北士科到高雄Y15　商辦市場全面開火

當前住宅市場受政策調控影響顯著，買氣疲軟，但相較之下，商辦市場表現可圈可點，尤其自用型需求在企業轉型與總部設置浪潮下持續擴張，成為市場支撐主力。根據高力國際統計，2025年上半年整體不動產投資市場雖然逆風、量縮約25%，但辦公市場卻展現抗跌韌性。

14小時前

「1里1社區」1200戶僅1戶掛售　在地：4字頭魅力

新店「大鵬華城」佔地上萬坪，共有20棟住宅大樓，規模龐大，甚至社區就是一個里大鵬里。該社區開車進北市僅5分鐘，每年都有10戶以上交易，3~4房總價帶2000多萬元，單價僅4字頭。信義房屋在地房仲分析，為何該社區房價如此親民。

16小時前

這行業「遇3大致命衝擊」　專家示警：全台恐千家門市關門

台灣房地產市場正陷入自2008年以來最嚴峻的危機，被房仲業界形容為「金龍海嘯」。根據最新統計，2025年上半年六都的房屋成交量年減26.6%，創下2018年以來的新低點。全台房仲業者陷入寒冬，有專家估算，今年底前可能會有高達1000家房仲門市面臨倒閉。

16小時前

1里1社區太罕見！「大鵬華城」納6000人　里長竟是水果大王

新店「大鵬華城」是新店最大型的單一社區，甚至大鵬里中就只有它1個社區，「一里一社區」相當罕見。記者採訪大鵬里里長喬天鼎，他除了介紹了社區的現況與特色，也分享自己的故事，過去他在澳門經商月營業上千萬，4年前回台接手里長的背後藏了一個有洋蔥的原因。

17小時前

【危機一瞬間】嬰兒玩壓力鍋電線！東西墜落擊中頭QQ

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

桃園7坪蝸居1戶240萬被搶光..

為了新青安買房「住1年決定換屋..

14人剩2人！大叔住青旅「房客..

台中再現「民間都更王」　揭秘建..

爺爺為孫子蓋泳池　見這一幕滿足..

褐地變黃金！中油總部有望南遷　..

娘家出頭期款「房子寫女方」貸款..

高樓層建案變多　一票讚「景觀超..

砸14.5億買高雄「麗尊飯店」..

物流戰開打！　酷澎年砸2300..

ETtoday房產雲

最新新聞more

爺爺為孫子蓋泳池　見這一幕滿足..

北外環4期明年徵地！「大台南1..

擦邊4000萬豪宅線　嘉義房價..

台中市5年來「唯一現貨」　五期..

高樓層建案變多　一票讚「景觀超..

娘家出頭期款「房子寫女方」貸款..

黃舒衛／從北士科到高雄Y15　..

「1里1社區」1200戶僅1戶..

這行業「遇3大致命衝擊」　專家..

1里1社區太罕見！「大鵬華城」..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366