為了孫子花3個月蓋泳池　爺爺挖土鋪磚見這一幕滿足了

▲爺爺費時整整3個月，替孫子打造戶外泳池 。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名70多歲爺爺為了讓孫子有玩樂空間，費時整整3個月打造戶外泳池，設計、挖地、鋪磚等工程全部親自一手包辦，在烈日之下不喊累、不喊熱，順利完工。當孫子看見眼前泳池一片清澈的水時，眼神瞬間發亮，忍不住興奮跳入池中，讓爺爺臉上露出藏不住的欣慰與滿足。

星洲網報導，爺爺的孩子們平日工作忙碌，孫子課業纏身，就算回到家也在忙自己的事情，但為了孫子在泳池開心戲水的這一個畫面，爺爺心裡開始籌畫，悄悄動工，用最傳統的方式清理土地，挖土、鋪磚、接水管，每天一點一點推進工程進度。

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經過近100天的努力，泳池終於完工，當孫子看到泳池清澈的水的那一刻，眼神發亮興奮跳入池中玩水。爺爺兒子則是在旁把這一幕拍攝下來，並上傳TikTok平台，稱「這是爺爺用汗水堆出來的愛」。

影片曝光後引發網友討論，對爺爺的付出為之動容，也感到當今社會最缺的並非高科技，而是沉默又深刻的親情，「現代人拚命賺錢買快樂，爺爺卻是用雙手為家人建一個溫暖港灣」。