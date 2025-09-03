▲ 「屏東縣義大健康園區」打造宜居醫療新聚落，高鐵、醫療、產業三箭齊發。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）

多年來，屏東一直是台灣發展軸線上的「末梢」角色。在地廣人稀的地理條件下，長期缺乏醫療量能與交通運輸系統，讓不少青年北漂、資源外流。然而，繼屏東榮總設院啟用，一場由義聯集團投資200億元打造的「屏東縣義大健康園區」，正悄悄改變這個局勢，並與高鐵延伸、科學園區進駐三力匯流，點燃屏東蛻變為南台灣新生活核心的希望。

「屏東縣義大健康園區」帶動城市翻轉，打造宜居醫療新聚落。

屏東縣政府地政處長陳錦屏說得坦白：「屏東過去最欠缺的就是交通和醫療。」而如今，這兩大關鍵瓶頸正一一解鎖，城市升級計畫已不再只是紙上談兵。

「屏東縣義大健康園區」座落於屏東國土計畫區域核心廊帶，腹地完整，區位條件優越。園區占地23公頃，導入八大醫療中心，涵蓋急救、中風、心血管、高危妊娠、新生兒照護到高階健檢等完整功能，硬體與專科功能全面比照醫學中心標準。而不同於傳統醫療設施，義聯此次結合商業娛樂、照護住宅與高端住宿，導入「醫療即生活」的新概念，建立可長居、可就業、可消費的全方位生活聚落。

高鐵確定南延至屏東，未來將帶動區域交通便利與地方發展。

財經專家田大全形容，這是南台灣近年來最具指標性的民間開發案，不僅是屏東有史以來金額最高的投資，更將為地方創造超過三千個就業機會，進一步推動人口回流與產業聚集。「它的潛力，在於有機會複製林口長庚當年的發展模式。」他指出，林口長庚醫院一度帶動周邊住宅、商圈與學區成形，屏東若能妥善整合醫療資源、地方規劃與交通利多，確實具備成為南台灣新核心的條件。

為支撐園區成形，屏東縣府同步推動「三軸一帶四核心」的空間發展策略，將高屏都會軸、綠經產業發展軸、原鄉生態軸串聯，沿著藍色公路，結合屏東市、潮州、東港與恆春四大核心區，打通南部生活圈的經脈。陳錦屏表示，這次的規劃不只改善交通與醫療，更是在重新定位整個屏東的城市角色。

「屏東縣義大健康園區」醫療部分工程進度已達77%，業者承諾將依縣府指示加速趕工。

而引爆未來發展潛能的另一關鍵，即是高鐵延伸至屏東的確定拍板。田大全指出，交通與產業始終是房市與區域經濟的兩大引擎，「高鐵將大幅縮短屏東與高雄、甚至北部之間的時間距離，再加上醫療園區帶來的職缺與人口紅利，住宅市場的剛性需求自然會被推升。」

他進一步分析，屏東最大的優勢在於「低基期、高潛力」。義聯集團一次性導入醫療、商業、飯店與照護資源，等於在一張幾近空白的土地上，直接勾勒出台灣未來城市的樣貌。「這些條件，是林口當年不具備的。如今的屏東，反而比林口當年起步時站在更高的位置。」

財經專家田大全看好「屏東縣義大健康園區」，類比林口＋核心聚落帶動區域發展。

當城市治理、民間資本與交通建設三力合流，「屏東縣義大健康園區」不只是單一建案，而是屏東進入下一個發展世代的信號。從醫療強化到人口回流，從產業落地到區域串聯，屏東的角色，正從南方邊陲轉為發展核心。

台灣長期以來的發展重心集中北部，而屏東，這個曾被忽視的南方角落，如今正在用自己的方式爭取存在感。而這次，它有了足夠的資源與企圖心，準備迎接不一樣的未來。