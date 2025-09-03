ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「屏東縣義大健康園區」打造宜居醫療新聚落　高鐵、醫療、產業三箭齊發

▲ 「屏東縣義大健康園區」打造宜居醫療新聚落，高鐵、醫療、產業三箭齊發。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者王威智／採訪報導

多年來，屏東一直是台灣發展軸線上的「末梢」角色。在地廣人稀的地理條件下，長期缺乏醫療量能與交通運輸系統，讓不少青年北漂、資源外流。然而，繼屏東榮總設院啟用，一場由義聯集團投資200億元打造的「屏東縣義大健康園區」，正悄悄改變這個局勢，並與高鐵延伸、科學園區進駐三力匯流，點燃屏東蛻變為南台灣新生活核心的希望。

▲▼屏東「義大園區」打造宜居醫療新聚落　高鐵、醫療、產業三箭齊發。（圖／記者謝盛帆攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼屏東縣政府地政處長陳錦屏分享：「屏東縣義大健康園區」帶動城市翻轉，打造宜居醫療新聚落。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼屏東「義大園區」打造宜居醫療新聚落　高鐵、醫療、產業三箭齊發。（圖／記者謝盛帆攝）

屏東縣政府地政處長陳錦屏說得坦白：「屏東過去最欠缺的就是交通和醫療。」而如今，這兩大關鍵瓶頸正一一解鎖，城市升級計畫已不再只是紙上談兵。

「屏東縣義大健康園區」座落於屏東國土計畫區域核心廊帶，腹地完整，區位條件優越。園區占地23公頃，導入八大醫療中心，涵蓋急救、中風、心血管、高危妊娠、新生兒照護到高階健檢等完整功能，硬體與專科功能全面比照醫學中心標準。而不同於傳統醫療設施，義聯此次結合商業娛樂、照護住宅與高端住宿，導入「醫療即生活」的新概念，建立可長居、可就業、可消費的全方位生活聚落。

▲▼屏東「義大園區」打造宜居醫療新聚落　高鐵、醫療、產業三箭齊發。（圖／記者謝盛帆攝）

▲高鐵確定南延至屏東，未來將帶動區域交通便利與地方發展。（圖／記者謝盛帆攝）

財經專家田大全形容，這是南台灣近年來最具指標性的民間開發案，不僅是屏東有史以來金額最高的投資，更將為地方創造超過三千個就業機會，進一步推動人口回流與產業聚集。「它的潛力，在於有機會複製林口長庚當年的發展模式。」他指出，林口長庚醫院一度帶動周邊住宅、商圈與學區成形，屏東若能妥善整合醫療資源、地方規劃與交通利多，確實具備成為南台灣新核心的條件。

為支撐園區成形，屏東縣府同步推動「三軸一帶四核心」的空間發展策略，將高屏都會軸、綠經產業發展軸、原鄉生態軸串聯，沿著藍色公路，結合屏東市、潮州、東港與恆春四大核心區，打通南部生活圈的經脈。陳錦屏表示，這次的規劃不只改善交通與醫療，更是在重新定位整個屏東的城市角色。

▲▼屏東「義大園區」打造宜居醫療新聚落　高鐵、醫療、產業三箭齊發。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼「屏東縣義大健康園區」醫療部分工程進度已達77%，業者承諾將依縣府指示加速趕工。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼屏東「義大園區」打造宜居醫療新聚落　高鐵、醫療、產業三箭齊發。（圖／記者謝盛帆攝）

而引爆未來發展潛能的另一關鍵，即是高鐵延伸至屏東的確定拍板。田大全指出，交通與產業始終是房市與區域經濟的兩大引擎，「高鐵將大幅縮短屏東與高雄、甚至北部之間的時間距離，再加上醫療園區帶來的職缺與人口紅利，住宅市場的剛性需求自然會被推升。」

他進一步分析，屏東最大的優勢在於「低基期、高潛力」。義聯集團一次性導入醫療、商業、飯店與照護資源，等於在一張幾近空白的土地上，直接勾勒出台灣未來城市的樣貌。「這些條件，是林口當年不具備的。如今的屏東，反而比林口當年起步時站在更高的位置。」

▲▼屏東「義大園區」打造宜居醫療新聚落　高鐵、醫療、產業三箭齊發。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼財經專家田大全看好「屏東縣義大健康園區」，類比林口＋核心聚落帶動區域發展。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼屏東「義大園區」打造宜居醫療新聚落　高鐵、醫療、產業三箭齊發。（圖／記者謝盛帆攝）

當城市治理、民間資本與交通建設三力合流，「屏東縣義大健康園區」不只是單一建案，而是屏東進入下一個發展世代的信號。從醫療強化到人口回流，從產業落地到區域串聯，屏東的角色，正從南方邊陲轉為發展核心。

台灣長期以來的發展重心集中北部，而屏東，這個曾被忽視的南方角落，如今正在用自己的方式爭取存在感。而這次，它有了足夠的資源與企圖心，準備迎接不一樣的未來。

關鍵字：屏東義大園區醫療園區屏東發展高鐵延伸潮州生活圈台積電南部投資S科技廊帶健康聚落南台灣轉型長庚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「精裝修再送家電」有料？　網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

在房地產市場的風口浪尖上，建商往往被視為房價上漲的推手，也常是輿論的箭靶。然而最新一集《地產詹哥老實說》節目中邀請在TikTok平台以「超敢說」聞名的建商、立陽開發董事長Sunny，不僅大方分享個人經歷，此外揭露建商經營的真實面貌，並針對降價話題進行討論。

29分鐘前

逢低買進前進核心！「寶亞鴻公舘」低總價、輕首付　搶進鴻金寶首席

受國內外政經局勢、能源、關稅等相關議題影響，全台房市開始進入盤整期，整體市場不論買賣雙方，都漸趨保守。然而，市場上亦有例外，像是新案頻開的新北市新莊區，全區從南至北均有預售案上線，一時間百花齊放，也使購屋消費者更在意個案與個案間的差異性。

29分鐘前

「屏東縣義大健康園區」打造宜居醫療新聚落　高鐵、醫療、產業三箭齊發

多年來，屏東一直是台灣發展軸線上的「末梢」角色。在地廣人稀的地理條件下，長期缺乏醫療量能與交通運輸系統，讓不少青年北漂、資源外流。然而，一場由義聯集團投資兩百億元打造的「義大健康園區」，正悄悄改變這個局勢，並與高鐵延伸、科學園區進駐三力匯流，點燃屏東蛻變為南台灣新生活核心的希望。

1小時前

林書豪代言的新社區有恐怖電梯！　住戶沒人敢搭

桃園市八德區新社區「鴻承寫森」以面千坪公園的樹海景象聞名，吸引許多小家庭入住，179戶幾乎完售，而住戶們今（2025）年中開始陸續搬進，原以為能開始幸福生活，社區電梯卻幾乎「週週壞」，更5、6次關人，住戶被嚇到「有電梯搭不得」，寧可靠自己的雙腳上下樓，向建商反映卻被敷衍以對，找來議員會勘卻被拒之門外，住戶們也因此怨聲載道，希望建商能還他們安全的家。

2小時前

「百貨店王」可望提前復業　周邊頂辦1500億案量跟衝

台中新光三越氣爆案後停業至今超過半年，新光三越力拚9月底復業，預計9月5日開始以分層、分區的方式進貨，相對比週邊低迷的房市，七期房仲表示，新光回歸將帶動整個七期商圈人流回流，並對周邊商辦市場帶來正面效應，預計最多有1550億元商辦案上膛。

16小時前

北市每3人有1人買房選北投　建商稱1區段「委屈了」

房市大環境不佳，但北士科受惠輝達效應，買氣堅挺，近來北市預售實登有高達1/3都由北投貢獻。北士科分為軟橋段、新洲美段，目前均價前者較高。有業者認為，新洲美段具有河岸優勢，是高端客戶更需要的，「現在的行情委屈了，未來價格有望超車軟橋段。」

17小時前

水湳生態段地王再擴張！　麗晨建設砸3.19億加購角地

台中「營造黑馬」麗晨建設在去年起分批購入位於水湳生態段、緊鄰國際會展中心的土地，當時總面積約1126坪足以開發，不過根據實登揭露，麗晨再砸3.19億元加購角地，信義房屋專家認為，這地點介於12期、逢甲、水湳，地理位置相當優良。

18小時前

11年網紅甜點店無預警熄燈　老闆澄清：房東沒漲租

高雄老牌網紅甜點店「S'more Sugar」文化中心店，2014年開幕，經營至少11年，沒想到8月無預警結束營業，不少粉絲都相當錯愕，在地透露，熄燈為租約到期，與租金無關。信義房屋專家表示，該區商業機能發達，店面一有釋出就會很快承租。

20小時前

20年「仁愛帝寶」3戶掛售乏人問津　4年未見交易主因曝光

仁愛路指標豪宅「帝寶」近4年完全沒實登轉手交易，經查168戶中也僅有3戶掛售，開價都在6億元以上。精通北市豪宅的仲介董座表示，交易停滯主要有4大原因，包括大環境、政策、富豪需求轉變、屋主心態落差。

21小時前

北屯「租金天花板」現身　房東每天睜眼進帳2萬↑

北屯區租金天花板出爐，位於機捷特區敦富路上，211.57坪鋼構店面以月租金65萬元奪下「實登店王」。經查，承租方為潮港城餐飲集團，實際走訪現場，店面仍在裝修中，租期10年下來換算屋主平均每天進帳約2.28萬元，等於睡醒每天「2萬元up」到帳。

22小時前

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

11年網紅甜點店無預警熄燈　老..

蔡依林豪宅社區首見轉手　鄰居持..

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆..

20年「仁愛帝寶」3戶掛售乏人..

北屯「租金天花板」現身　房東每..

林書豪代言的新社區有恐怖電梯！..

買房1年狂失眠！他「虧2成賣掉..

七期房市悲劇教材　屋主等6年卻..

房東拒給鑰匙　房客天天等開門

限貸令後台南2區新案仍破6字頭..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「精裝修再送家電」有料？　網紅..

逢低買進前進核心！「寶亞鴻公舘..

屏東「義大園區」打造宜居醫療新..

林書豪代言的新社區有恐怖電梯！..

「百貨店王」可望提前復業　周邊..

北市每3人有1人買房選北投　建..

水湳生態段地王再擴張！　麗晨建..

11年網紅甜點店無預警熄燈　老..

20年「仁愛帝寶」3戶掛售乏人..

北屯「租金天花板」現身　房東每..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366