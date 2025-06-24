717→303案！七都完銷案雪崩式下滑　兩縣市重摔逾7成

▲上半年房市續冷，七都完銷新案數量雪崩式下滑。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

上半年房市續冷，七都完銷新案數量雪崩式下滑，從去年的717案下降到303案，其中又以台中、新竹縣市下降逾7成最慘。但值得關注的是，除了大環境之外，雖然銷況不佳，但成交價卻是不減反增，也成為買方縮手的關鍵。

《地產詹哥老實說》EP262／在地曝輝達進駐「屋主賣房喊卡」 內行專買1區：CP值最高

[廣告]請繼續往下閱讀...

《591新建案》統計七都近2年完銷案數量變化，今年上半年合計約303筆，相較去年同期縮水400多筆，年減幅超過5成，各都會區數量都大幅萎縮。

其中，去年還有171筆完銷的台中市，今年雪崩式下跌至37筆，較去年縮水近8成，成為最大苦主。新竹縣市從92件大幅萎縮至24件，年減近74%，跌幅僅次於台中市。

但值得關注的是，台中、新竹縣市房價不減反增1成以上。《591新建案》新聞公關組副主任畢務潔坦言：「即使買氣停滯，房價依舊一路走高，成為不少買方縮手的關鍵。」

不過，畢務潔強調：「完銷個案雪崩式減少，主要還是因為央行第二戶限貸、各大銀行申貸趨嚴等措施，全面打擊投資買盤，加上建商暫緩推案，買氣與供給雙雙退燒，加劇市場寒意。」

▲近2年六都、新竹完銷案數量、成交價變化整理。（表／《591新建案》統計）

畢務潔表示：「近年受科技議題帶動買氣沸騰，去年台中、台南、高雄分別都有逾百筆完銷案，去年台中在北屯、沙鹿、梧棲等區，皆有雙位數個案順利去化，整體銷售金額突破千億，如今卻呈現無差別衰退，多數區域僅有零星個案去化，且多為小量體大樓、透天案，買氣陷入撞牆期。」

代銷業者、弘璽地產總經理蕭弘楷觀察：「當期房市呈現自用當道，有產業剛需的地區、供給量相對稀少的蛋黃區，加上正確的產品定位，仍能穩定去化，在這樣的情況下，業主們自然也不會去降低價格，並能理解銷售期拉長的事實。」

整體來說，至於下半年走勢，《591新建案》總編輯李忠哲認為：「上週央行並未釋出進一步管制，對市場來說無疑是個喘口氣的好消息，只是當前房價回檔幅度有限，且限貸令短期內未有鬆綁跡象，對下半年市場乃至於928檔期，仍是一股沉重壓力，估計價量將持續呈現『動彈不得』。」

《地產詹哥老實說》EP262／在地曝輝達進駐「屋主賣房喊卡」 內行專買1區：CP值最高