「瑠公圳迫遷案」開記者會　受害人盼依法停止老宅強拆

▲當事人賴碧珍、葉恕宏律師、黃昱中律師，及民團在北院前舉行瑠公圳迫遷案記者會。（圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

新店瑠公圳迫遷案進入倒數，民事執行處發出拆除通知，預定6月26日執行老宅強拆。當事人賴碧珍、律師葉恕宏、黃昱中與多個民間團體17日上午赴台北地院召開記者會，呼籲法院暫緩執行。他們強調，強拆將造成無法回復的傷害，目前仍有雙贏方案待協商，籲法院依法保障人權與司法程序的正當性。

賴碧珍表示，其家族自日治時期起居住於蔡金木宅，卻在2013年遭建商提告拆屋還地，至今歷經13年訴訟奔波。她沉痛表示，家人依法納稅與修建，卻遭制度排除，土地更在未通知下以「無人居住空地」低價出售給開發商。她質疑，制度形同國家默許財團宰割人民，原居住者的土地優先購買權與憲法保障的財產權、居住權、與生存權均被漠視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

律師團指出，本案尚涉及憲法訴訟與文化資產審議，新北市府審查過程亦涉違法瑕疵，現階段強拆恐違反《文化資產保存法》第36條。法院雖稱「已無停止執行之法定事由」，但依強制執行法第10條第3項，仍得因「特別情事」而展延。最高法院亦有裁定指出，倘若案件「調查未明即驟然實施強制執行將造成不可回覆之損害者」，法院應審慎暫緩。

律師並指出，開發商若保留蔡金木宅並捐作公益用途，可依《都市計畫法新北市施行細則》獲等量容積獎勵，兼顧開發與保存。記者會後，當事人即赴法院遞狀，盼爭取暫緩執行空間，留住兼具歷史與文化意義的親水老宅，開啟與地方共榮的新可能。

延伸閱讀

▸ 他大學剛畢業飛日本突被海關攔下！ 過來人曝「導遊1交代」可省麻煩

▸ 會考考場吐血急送醫！北醫團隊助女學生完成「與媽媽的約定」

▸ 原始連結