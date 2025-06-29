晚5年買房多準備271萬　新竹市購屋門檻七都最高

▲全台房價高漲，加上自央行陸續推出信用管制等政策衝擊，消費者需自備越來越多的頭期款才能買房。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

全台房價高漲，加上自央行陸續推出信用管制等政策衝擊，消費者需自備越來越多的頭期款才能買房。2025年第一季七大都會區中，以台北市購屋族平均需自備822.1萬元頭期款最高，但若晚5年買房，以新竹市平均需多自備271.8萬元頭期款最高。

《地產詹哥老實說》EP262／在地曝輝達進駐「屋主賣房喊卡」 內行專買1區：CP值最高

[廣告]請繼續往下閱讀...

據聯徵中心2025年第一季新增房貸資料，住商機構彙整七大都會區的平均鑑估值與平均核貸成數，計算出各都會區購屋人平均自備款金額。統計顯示，台北市購屋者在今年第一季平均需自備約822.1萬元才能買房，位居七大都會區之首，其次則為新竹市與新竹縣，平均自備款達554.9、470.9萬元，排名七大都會區的亞軍與季軍。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「房價仍處高檔，加上貸款條件緊縮，購屋人宜需準備較多資金，以免面臨貸款成數不足窘境。」

另比較5年前同期數據，新竹市購屋人若是晚5年買房，平均得需承擔271.8萬元的自備款，若是新竹縣買房者則須多自備187.7萬元的頭期款，雙雙名列七大都會區的冠亞軍。

至於本就為全台房市頂點的台北市，購屋人相對5年前，也需多自備127.7萬元的頭期款，為七大都會區的季軍。

▲新竹市與新竹縣平均自備款達554.9、470.9萬元，排名七大都會區的亞軍與季軍。（圖／記者陳筱惠攝）

賴志昶指出：「新竹縣市受惠於科技園區產業人口紅利，加上近年來重劃區開發日趨飽和，供給量緊縮，致使房價節節高升，加上銀行面臨滿水位問題難解，去年底以來持續限貸，購屋族需準備較重頭期款，更讓晚進場的購屋族面臨更沉重的資金門檻。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為：「現今購屋者的難處，不僅是薪資上揚水準跟不上房價，同時也有核貸成數下滑所導致的資金門檻限制，近期雖說房市交易量極凍有讓房價鬆動之勢，但受限於貸款條件不足，買房者同樣『壓力山大』。」

《地產詹哥老實說》EP262／在地曝輝達進駐「屋主賣房喊卡」 內行專買1區：CP值最高