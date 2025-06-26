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台北教師會館改為「教師住宅」　月租15500元起

▲▼台北教師會館改為教師住宅。（圖／教師福利會）

▲台北教師會館改為教師住宅。（圖／教師福利會）

記者許凱彰／台北報導

疫情期間因建物老舊暫停營業的「台北教師會館」，財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會24日宣布已重新整修完成，未來將轉型為教師住宅，月租約1萬5500元，總計80戶，提供教職員承租。

位於台北市中正區南海路的「台北教師會館」，前身是民國57年興建的「教師招待所」，原本供中小學教職員洽公住宿使用，至今完成整修將轉型為教師住宅。

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台北教師會館建物地上6層樓、地下1層樓，自3F起規劃共80戶，其中含77間套房、3間家庭房，每房面積約在8-30坪，開放給臺北市、新北市、基隆市、桃園市或宜蘭縣市之高中職以下公私立學校或其教育主管機關服務之編制內教職員工申請。資格優先次序以育有6歲以下孩童入住之家庭優先，其次依年資排序，以年資低者優先。

根據台北教師會館教師住宅出租公告，台北教師會館建物附屬設備包括床墊、衣櫃、冷氣、熱水器以及冰箱，此外，租金還含水費與管理費。

台北教師會館教師住宅預計於8月起辦理試營運，符合資格且有意願申請者，歡迎於7月1日至15日中午12時至晚上8時（例假日除外）到台北教師會館現場看房，即日起至7月24日止至教師福利會官網下載申請手冊辦理申請。受理申請後，7月30日將辦理抽籤並公告入選名單及配對房號。

關鍵字：教師住宅台北教師會館

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