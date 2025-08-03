羨慕社區有健身房！她好奇「公設多感覺如何？」　一票人吐真心話

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友從租屋到買房，從未住過高公設的社區，不過她近日得知，有位朋友住的社區不僅公設超多樣，由於住戶多，分攤下來的管理費竟跟自己的差不多，讓她不禁好奇，「住在公設多的社區是怎樣的感覺？」

網友在Dcard發文提到，自己從租屋到買房，都沒有住過公設高的地方，目前買的新大樓，也只有警衛代收信件、一個會議廳、垃圾子母車、水塔電梯保養、打掃阿姨等，「但自從買了房後就開始研究，很好奇公設高的社區，住起來的感受到底是怎樣？」

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她表示，朋友前陣子也剛交屋，他們的公設就有百百種，像是閲聽室、健身房、空中泳池、媽媽教室、皮拉提斯、小孩遊戲區、咖啡廳等，「但因為住戶多，實際分擔下來的管理費，居然跟我差不多，一個月2500左右；而我的社區住戶很少，不過幾乎都是自住客。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO坦言，「之所以猶豫跟好奇，是因為近期慢慢養成上健身房的習慣，雖然住的社區附近機能很好，但還是得走去健身房，有時候下雨天也會很懶，就有點羨慕有跑步機的社區。」

同時，她也問道，「看很多都是說扣點數使用，但我比較好奇的是，不會有排不到或太多住戶使用的問題嗎？真的是越後期、越多年就需要收更多費用去維持嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「公用電費可能會超過你自己家的電費」、「公共電費很貴，人多嘴雜，每天群組都會吵架」、「我現在住戶數300多戶的大樓（五棟獨立），公設比很高、電費的確貴，但公設我都蠻喜歡的，有超大健身房（還有分有氧跟重訓）、KTV、交誼廳、廚房、游泳池等，朋友來不用擠在家裡面，都是在交誼廳，家庭聚餐可以去中式餐廳，坐圓桌一起吃飯。其實就是各取所需，有些人真的都用不到，但我是蠻常借用的」、「只覺得每個月都要繳好多錢」、「除了錢，其他都是方便的」。