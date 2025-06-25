4個月內搞定125戶！　北市都更王揭「快速整合4秘訣」

▲大直指標都更新案「TOP31」今（25日）舉行動土儀式。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

大直指標都更案「TOP31」基地上千坪，原先是125戶的海砂公寓，在短短4個月內就快速整合完成，相當驚人。建商接受媒體採訪，透露快速整合的4大秘訣，包括海砂高容獎、條件公開透明機制、不透過中人、祭出優惠活動。

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大直指標都更新案「TOP31」今（25日）舉行動土儀式，由長虹建設、聖得福集團合作，可售總銷80億元，基地面積廣達1255坪，原基地為5層海砂屋公寓，共計125戶，在短短4個月內就整合成功，速度之快，相當罕見。

為何整合速度那麼快？負責開發的聖得福執行長洪正雄接受媒體採訪，透露主要原因有4。第一，洪正雄表示：「聖得福專攻海砂屋，除了屋主更有迫切的改建需求，容積獎勵也更多，基本上屋主能分回室內1坪換1坪以上的條件，TOP31就是如此。」

第二，洪正雄表示：「地主們難免會猜疑誰分多、誰分少，所以公平公正公開是都更成案的關鍵，聖得福為此在合約中備註，若建商私下給地主錢，就得重罰5000萬元，以此加深地主的信任。」

▲大直指標都更案「TOP31」原先是125戶的海砂公寓。（圖／翻攝自Google Maps）

第三，洪正雄表示：「聖得福著手的都更案，不透過中人，都是從頭自行開發，以免造成地主對分配條件的混淆，而若遇到兩家建商強碰，就一起合作，以成案為最核心目標。」

第四，洪正雄表示：「為加速地主簽約，縮短猶豫期，我們也會祭出公開的優惠活動，像是送電視、出國機票等等，有時候地主是否點頭，差得就是臨門一腳，一個感覺問題。」

今日會後，長虹建設總經理李耀中也接受媒體採訪，他表示：「去年919後，房市交易量急墜，但市場呈現個案表現，TOP31就位於捷運劍南站旁，興建31層，可售總銷80億元，在去年12月公開至今約6個月，已銷售約5成。」

▲左起：聖得福執行長洪正雄、長虹建設總經理李耀中、創意家副董事長朱良能。（圖／記者項瀚攝）

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