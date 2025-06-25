鄉林每股淨損0.12元　賴正鎰：期待地價回檔

記者陳筱惠／台中報導

鄉林建設（5531）今（25）日舉行年度股東常會，通過去年度營收總額41.08億元，每股淨損0.12元，並未配發股利。董事長賴正鎰在會中坦言：「現在股價算是委屈了。」更預告：「大船即將入港。」

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▲鄉林建設（5531）董事長賴正鎰在股東常會中預告：「大船即將入港」。（圖／記者陳筱惠攝）

鄉林在台北市中山區的「新松町・新城計畫」已有重大進展，才公開半年就完成19個街廓、約2萬坪土地整合，正遞案北市府等待審查通過。賴正鎰強調，未來10年在台北蛋黃區的推案地源無虞。

其中率先公開的「鄉林中山賦」總銷30億元，目前銷售逾6成，平均單價突破每坪145萬元，創下鄉林在台北歷史新高，也帶動地主合作意願明顯提升。

▲鄉林在台北市中山區的「新松町・新城計畫」公開半年就完成19個街廓、約2萬坪土地整合。（圖／鄉林建設FB）

接下來，鄉林在北投的第三個案也將登場，基地約350坪、距離捷運復興崗站步行5分鐘，規劃2至3房、總銷10億元，潛銷期間已吸引超過200組客戶預約。

賴正鎰指出：「近期新台幣升值、通膨壓力推升資金轉向房地產，加上輝達（NVIDIA）選定北投士林科技園區為台灣總部，強化北市房市信心，科技與醫療客層對小宅產品需求提升，鄉林未來會持續鎖定高潛力區塊推案。」

除了住宅產品外，商辦部分也有收穫。位於士林的「鄉林士林官邸」A、B、C三棟目前全數滿租，年租金貢獻逾億元，近期已有企業洽談整棟購入方案，公司正審慎評估，未來不排除適時釋出資產、活化收益。

▲士林「鄉林士林官邸」A、B、C三棟目前全數滿租，年租金貢獻逾億元，近期已有企業洽談整棟購入方案。（圖／資料照）

針對中部市場動態，賴正鎰透露，目前鄉林在台中尚無庫存土地，期待未來地價回檔，將積極布局十三期與單元二至五等重劃區。

賴正鎰也提到，鄉林已改變策略，追求「預售就要完銷」，避免交屋後仍有房屋待售。

海外布局方面，鄉林計畫將南京與青島的酒店資產釋出產權、改以品牌輸出模式經營，藉此減少折舊與匯損壓力，提升資金運用彈性。

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