迎賓大廳竟是違建！新北建案「IHOUSE」廣告不實　公平會開罰60萬

▲新北三重建案廣告不實，遭公平會重罰60萬元。（圖／翻攝自公平會網站，下同）

記者閔文昱／綜合報導

公平交易委員會今（25）日通過第1757次委員會議決議，針對僑大興建設股份有限公司銷售新北市三重區「IHOUSE」建案，於591房屋交易網站刊登含有「迎賓大廳」圖示的廣告，認定其內容涉及虛偽不實與引人錯誤之表示，違反《公平交易法》第21條第1項，裁處該公司新台幣60萬元罰鍰。

公平會指出，該建案廣告中展示的「迎賓大廳」屬公共設施，但從整體廣告內容觀之，足以讓消費者誤認該設施可合法使用，並基此做出購屋決策。然而，經新北市政府查明，該「迎賓大廳」實際上是違法建築，因興建於法定空地上，未依法向建管機關申請變更核准，違反《建築法》第25條規定。

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僑大興公司雖辯稱該設施是「二次施工」所建，非正式建物，但由於其並未經合法程序取得使用許可，且明知其處於違章狀態，仍在公開廣告中呈現，引導消費者產生錯誤認知，已構成對商品用途不實表示。

公平會強調，房屋銷售廣告中對於建物用途與公共設施的描述，攸關消費者是否決定購屋的重要因素之一。業者在刊載廣告時應負起真實呈現與查證義務，確保資訊正確，避免誤導消費者。