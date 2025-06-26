台中土地標脫率17%創低　張男38億拿西屯3818坪受矚目

▲台中市地政局今（（26）辦理區段徵收配餘地標售開標，標脫率僅有17.6%，溢價率3%，雙雙創下近年標售的新低。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市地政局今（26日）辦理區段徵收配餘地標售開標，本次標售共釋出17筆標的，總底價將近520億元，投標情況相當冷清，5分鐘就開完標，標脫率僅有17.6%，溢價率3%，雙雙創下近年標售的新低，不過，總標脫金額約61.5億元，略高於2月的標售。

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本次標售的逢大段、創研段及文商段，各有1筆土地標脫，其中逢大段與創研段的土地，標脫單價雙雙突破百萬元，為區段土地成交單價的新高紀錄，尤其逢大段22地號溢價率達4.7%，為本次的溢價王。據了解，該筆得標人為惠宇建設董事長張健鈞以個人名義得標，未來有望採取合建方式規劃。

台灣房屋信實文心特許加盟店店長楊武霖指出:「標脫的逢大段22地號，具有雙面臨路優勢，且東側緊鄰中央公園，加上逾3800坪的大面積條件難得，因而成為逢大段首見百萬的區段地王。」

▲本次標售的單價地王，為文商段50地號土地，單價高達306萬元。（圖／記者陳筱惠攝）



資深土開開標現場表示：「受到市場景氣影響，此次本就預計大約脫標約10％，加上土地許多都超過千坪，總價高，都是讓此次脫標率下降的原因。」

台中市政府地政局副局長劉正倫標售後受訪表示：「此次區段徵收標脫率僅有17.6%，目前房地產氣氛低迷，限貸令、關稅戰影響下，影響投標意願，這次聽到業界意見與實際需求，未來會參考。」

值得注意的是，本次標售的單價地王，為文商段50地號土地，單價高達306萬元。春耕不動產總經理張維良指出該地容積率達500％，又享有中央公園第一排景觀，該筆土地與先前創下368.4萬的文商段47地號相望，坐擁地王條件，單價卻比地王便宜約60萬元，對於精準出價的得標人而言，可說是把握危機入市的時機彎腰撿鑽石。

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