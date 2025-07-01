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「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

▲▼士林,遠雄泱玥,無界,自然,時間,美學,空間,比例。（圖／翻攝自影片）

▲遠雄泱玥47坪樣品屋以大片落地窗納山迎光，營造「以自然忘記時間」的無界生活美學。

房產中心／綜合報導

當建築不僅是遮風避雨的容器，而是化身為感官的延伸、心靈的居所，「遠雄泱玥」完美詮釋了這樣的當代美學思維。遠雄建設秉持「與自然共生、生活共享」的初衷，攜手國際團隊，跨界共構一座能讓人「忘記時間」的家，重新定義城市與山水之間的共鳴。

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跟著空間設計師黃裕傑Eric與大謙堂主理人陶藝家郭詩謙，一起走進遠雄泱玥47坪樣品屋，展開一場別開生面的對話，從茶與酒的交融、材質與光的互動、到空間與心靈的流動，呈現「無界設計」所能激發的生活靈感。

▲▼士林,遠雄泱玥,無界,自然,時間,美學,空間,比例。（圖／翻攝自影片）

以自然忘記時間！從窗景與留白找到生活的呼吸節奏

樣品屋臨建案基地而建，正對大屯山壯闊群峰，前方則是萬坪校園預定地的永久棟距，打開窗綠意遼闊、風景無遮。設計師大器聯合設計負責人黃裕傑Eric表示，建築本體採極佳的開窗比例與通透格局，採光與通風自然流動，讓生活無須燈光修飾，便能在晨昏之間感知四季變化。他將「空間彈性」作為設計主軸，特別將水區集中至一側，使房型具備彈性轉換空間配置，可為大一房、兩房，甚至三房，住戶得以根據自身需求，自由調整居住模式，這樣的配置，不僅提升使用效能，更消弭了傳統格局的侷限，正是無界的體現。

▲▼士林,遠雄泱玥,無界,自然,時間,美學,空間,比例。（圖／翻攝自影片）

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茶與酒恰到好處的比例　如同生活與建築的調和

在47坪樣品屋裡，陶藝家郭詩謙現場茗茶，以「蜜香紅茶＋威士忌」的跨界飲法，象徵空間中層層遞進的情感體驗，他認為當光、空氣、物件、材質搭配起來到達平衡點時，心靜下來了其實就是藝術的開始；而樣品屋設計保留大面積光源，讓室內空間不太需要開燈，就能感受到自然的四季、溫度、風、空氣以及自己。

▲▼士林,遠雄泱玥,無界,自然,時間,美學,空間,比例。（圖／翻攝自影片）

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Eric補充「茶葉需要壺的空間伸展，才能釋放香氣；其實就像我們身處在空間一樣。」而他為「遠雄泱玥」樣品屋營造的Japandi風格，將自然木頭、石材肌理帶入，因而讓空間有了時序；Eric認為重點就在於比例的拿捏，「最終要找到最適當的比例才能恰到好處」。他也認為空間跟生活是對應關係，「遠雄泱玥」賦予人們有彈性、多中心且休閒生活形態的居家空間，「尤其是和自然結合能讓人在家心情更放鬆，找到一個自己的角落，為生活留白」。

▲▼士林,遠雄泱玥,無界,自然,時間,美學,空間,比例。（圖／翻攝自影片）

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城市的結界！「遠雄泱玥」既入繁華也藏靜謐

「遠雄泱玥」選址於北投士林科技園區，近士林捷運站與洲美快、環河快系統，串聯國道一號與雙北主要通勤節點；生活機能銜接天母芝山生活圈，SOGO百貨、大葉高島屋、士林夜市、台北表演藝術中心盡收生活半徑。學區資源則囊括薇閣中學、陽明大學、日僑與歐美學校；醫療則有新光、陽明與榮總等三大醫學中心坐鎮，是生活便利與靜謐自然的完美平衡。

不僅如此，「遠雄泱玥」面對洲美國小第一排，展望2萬坪河畔綠地，串聯洲美公園、雙溪濕地與端陽公園，形成生活即自然、窗景即山水的絕佳條件，將「落款水岸」的意境深植於建築之中。

▲▼士林,遠雄泱玥,無界,自然,時間,美學,空間,比例。（圖／翻攝自影片）

「遠雄泱玥」一座讓人重拾寧靜與想像的家

「遠雄泱玥」為忙碌城市人劃下一道寧靜的結界，讓心靈得以歸位。在建築與自然之間，生活的美學悄然展開。吳怡霈認為「在這種家住起來就是會讓你非常的滿足，你可以在裡面很自在的跟自己對話」，讓「遠雄泱玥」不只是房子，更是一首以自然與藝術譜寫的生活詩篇。

▲▼士林,遠雄泱玥,無界,自然,時間,美學,空間,比例。（圖／翻攝自影片）

遠雄泱玥
個案官網｜https://www.fgrealty.tw/7esl43
預約專線｜0800-502-555

關鍵字：士林遠雄泱玥無界自然時間美學空間比例

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