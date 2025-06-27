幸福學子！　東海大學5億宿舍拿下「建築界金馬獎」

▲3年一度的「2025臺中建築獎」連建築大師李祖原（右3）都到場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

3年一度的「2025臺中建築獎」頒獎典禮此次採金馬獎模式，連建築大師李祖原都到場，最大獎由建築師陳俊言設計的「東海大學宿舍」奪得首獎，該作品不僅外觀獨具新意，也被大學生喻為最豪華宿舍。

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？ 內行：銀行「挑人下手」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這項房地產盛事由社團法人臺中市建築師公會主辦、臺中市政府支持，為目前臺中規模最大、最具代表性的建築專業獎項，作品涵蓋校園、自然建築、社區空間、社宅等類型。特別獎則頒給葉育鑫的「八仙山自然構築計畫」，展現建築融合自然、回應環境的理念。

▲最大獎由建築師陳俊言設計、5億元「東海大學宿舍」奪得首獎。（圖／記者陳筱惠翻攝）

建築師公會常務理事龔瑞琦說：「目前會員約有千人，希望推動建築專業發展，提升城市空間品質，鼓勵具人文關懷、環境永續與地方特色的建築設計。未來將持續透過獎項機制，讓建築成為文化、環境與人的橋梁。」

這座5億元造價的「東海大學宿舍」，因重新定義校園邊界，透過穿透性的紅磚立面與簍空帷幕牆的設計，經過台灣大道就能看見，提供對外人性化的都市感受；對內則界定出清晰的校園空間，並保護學生隱私性。耗時6年設計及施工，落成後被譽為「全台最美宿舍」。此宿舍已正式啟用，據了解，2人房一學期為4.13萬元，4人房1學期為2.78萬元。

▲「東海大學宿舍」透過穿透性的紅磚立面與簍空帷幕牆的設計奪得首獎。（圖／記者陳筱惠翻攝）

面對如今不動產市況，龍寶建設董事長張麗莉仍重申：「中央第七波打房，原意是要打投資客、投機客，結果打到的是自住客。尤其是『溯及既往』的全面性限制貸款，與『居住正義』完全背道而馳。」

另外，中央政策限縮不動產放款資金，其實已經引發寒蟬效應，從近期全台各地開發商不敢買地的情況已經出現，在有限的利潤及建案還能推動的情況，推案蝸居迎合總價市場，遭殃的只會是換屋族及自住客。

▲特別獎則頒給葉育鑫的「八仙山自然構築計畫」，展現建築融合自然、回應環境的理念。（圖／記者陳筱惠翻攝）

更有不具名的大咖開發商私下透露：「現在出來說什麼都只會被『查水表』，雖然這樣說很不厚道，但屆時大中小開發商出現倒閉清算後，政府才會意識到政策上的錯誤。」

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？ 內行：銀行「挑人下手」