50人搶中壢122萬法拍屋　他加價2.7倍拿下曝「投報率高」

▲桃園中壢出現超便宜法拍公寓，29.3坪底價僅122萬元，最終以456.5萬元拍出，加價約2.7倍。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／桃園報導

桃園中壢出現超便宜法拍公寓，29.3坪底價僅122萬元，最終以456.5萬元拍出，加價約2.7倍。法拍業者表示，此得標價碼約為市價85~9折，每月租金抓到1.5萬元，換算投報率高達近4%。

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桃園中壢自忠街公寓3樓戶流入法拍市場，屋齡約43年、權狀29.3坪，一拍底價竟只要122萬元，換算單價僅4.13萬元，相當便宜。該物件吸引50人搶標，最終以456.5萬元得標，加價約2.7倍。

得標的法拍業者蘇小強解釋：「該物件為未辦繼承的案件拍賣，依法用土地公告現值、房屋評定現值做底價，底價太低，搶標的人就多。」

蘇小強指出：「評估該物件市價行情約600萬元，得標價約為市價85~9折左右，而該物件租金可抓到1.5萬元，換算每年投報率可達到3.9%左右，高於市場行情不少。」

▲本次拍賣公寓距離健行科大、中原大學不遠。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋中壢中美加盟店長廖壽業表示，該物件位於自忠街，騎車到健行科大僅3分鐘，具有一定的租賃市場，且鄰近環中東路、中壢車站，交通機能也不錯，商圈部分則主要屬特力屋、龍崗商圈，吃喝採買也方便。

廖壽業指出，該區公寓成交單價約16~18萬元左右，而本次拍賣物件換算單價15.5萬元，確實比較便宜，但仍提醒，法拍物件無法預先知道屋況，存有一定風險，得標人也可能需投入一定資金重新裝修。

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