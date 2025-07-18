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台中重劃區輪番上陣　13期憑4+1優勢脫穎而出

▲▼惠宇大沁,13期,南台中, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲甫進入開發期的13期重劃區，在「交通＋地理位置＋商圈包圍＋品牌建商插旗」推升下，已成為下一個核心戰區。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

2020年以來，台中各大重劃區輪番上陣，七期仍穩居高資產置產首選，但價格門檻高、選擇有限、過去3年的新秀14期重劃區話題雖多，但相比之下，才剛進入開發期的13期重劃區，在「交通＋地理位置＋商圈包圍＋品牌建商插旗」4大優勢推升下，市場關注度高於各重劃區，已成為下一個核心戰區。

13期重劃區，緊貼八期、南區核心，加上台中市目前唯一通車的捷運綠線同行，加上台鐵紅線交錯，產生「雙捷共構大慶站」，也立刻成為全台中軌道系統中的黃金地段之一，再加上鄰近74號快速道路，與貼近八期、南區的道路系統，南北東西向橫貫的便利移動網，因現有軌道已完工，交通利多為立即可見，非「紙上規劃」，交通便利性全面領先其他重劃區。

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▲▼惠宇大沁,13期,南台中, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲13期重劃區，緊貼八期、南區核心，加上台中市目前唯一通車的捷運綠線同行，加上台鐵紅線交錯，產生「雙捷共構大慶站」，成為全台中軌道系統中的黃金地段之一。（圖／業者提供）

另外，13期的最大籌碼之一則是地理位置，13期北接七期市政中心、南連烏日高鐵特區，對接南屯八期生活圈、文心秀泰商圈，這樣的中樞位置，不僅讓13期串聯三大生活圈，也為未來人口移入、消費機能帶來龐大支撐，也強化其「低進場高潛力」的投資吸引力。

另外，13期生活圈的「即戰力」到位，包含醫療、商圈、學區全到齊，不像許多新興重劃區「先有房、後等機能」，這裡的生活機能已經成形，卻有擁有高綠覆低密度的生活品質，「立即入住可享生活圈」的配置，對比其他發展中重劃區，優勢明顯。

▲▼惠宇大沁,13期,南台中, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲13期生活圈的「即戰力」到位，包含醫療、商圈、學區全到齊，不像許多新興重劃區「先有房、後等機能」。（圖／業者提供）

雖然13期熱度上升，但房價仍未飆至七期、單元二等區段水準，部分建案單價約在6至7字頭之間，屬於具備增值空間的價格帶。價格仍處起漲點，品牌建商也卡位搶先機包含惠宇、大陸、國泰、精銳、順天、鉅虹、豐邑插旗，預示市場主力信心。

在交通條件已成型、生活圈立即到位、價格仍具進場空間的三大關鍵下，13期不僅對首購與自住型客群具吸引力，更受到中長期置產族與品牌建商看好，堪稱2025年臺中最具備「實力與話題兼具」的重劃區。

業界評價13期為「中價區段中的高潛力之星」，不過要如何在13期中挑選新案？那就得看是否在優勢中基地條件相對突出的「水岸宅」，惠宇建設最新預售案「惠宇大沁」座落於13期慶順路上，成為13期中難得一見的河岸第一排建案。

▲▼惠宇大沁,13期,南台中, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲惠宇建設最新預售案「惠宇大沁」座落於13期慶順路上，成為13期中難得一見的河岸第一排建案。（圖／業者提供）

「惠宇大沁」不僅臨水岸街廓完整，更正對文中小學預定地、後擁慶順公園，視野無線棟距無虞。全案規劃2至3房、25至44坪產品，純住宅設計，業者更針對水岸優勢，打造宜居建築外觀，垂直綠化搭配河岸景觀，讓回家成為一種理想。

據了解，不僅各大建商重壓南台中，光是惠宇未來都還有超過10筆基地將陸續推出，而目前「惠宇大沁」不僅結合了交通、地理位置、商圈包圍、品牌建商4大優勢，更比其他13期新案多了水岸優勢，成為下半年度最眾星拱月的年度代表。

關鍵字：台中13期重劃區惠宇河岸宅新案大慶站南台中指標預售案

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