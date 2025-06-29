全台最便宜園區宅！2字頭買新大樓　二林房仲：現在是買點

▲二林市區房價仍處低基期，新案每坪僅20萬元出頭。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／彰化報導

跟著科學園區買房準沒錯，但這幾年園區宅房價飛漲，還有哪一區好入手嗎？彰化房仲點名二林中科園區，二林市區房價仍處低基期，新案每坪僅20萬元出頭，且未來頗具發展性，現在成交行情對比去年已出現些微修正，正是剛需客戶可進場的好時機。

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科學園區有大量的工作機會，中高階收入族群聚，購屋剛性需求強，許多專家也都建議「買房，跟著園區買準沒錯。」不過前幾年房價飆升，園區周邊更是漲得嚇嚇叫，已讓許多民眾下不了手，那目前全台指標園區宅周圍，還有哪些親民價位的選擇呢？

東森房屋彰化二林加盟店東林政霖表示：「全台面積最大的科學園區就是中科四期，也就是所謂的彰化中科二林園區，面積廣達631公頃，而周圍房市以二林市區為核心，開車通勤僅約10分鐘左右，且房價相當親民，新案成交單價僅在20萬元出頭，基期低，也可算是全台最便宜的園區宅。」

林政霖指出，二林雖然為彰化蛋白區，但二林市中心生活機能不錯，房市方面以預售與新成屋、中古透天為主，前者成交單價行情約20~21萬元，以3房產品居多，總價約700萬元上下；後者以20年屋齡來說，地坪25坪、建坪45~55坪總價約600萬元左右。

▲二林雖然為彰化蛋白區，但二林市中心生活機能不錯。（圖／東森房屋提供）

林政霖觀察，目前受到房市大環境不景氣影響，二林大樓房價也出現每坪1~2萬元微幅修正，且前幾年投資客多、現在新案又陸續完工交屋，市場上將出現越來越多選擇，屋主也認知到大環境不好，願意讓利降價，這反而是自住剛需客進場的好時機，多看、多比較。

林政霖補充，在去年919央行祭出第七波選擇性信用管制後，二林買方也都剩下自用剛需客戶，並以在地客為多，雖然二林素地還不少，但建商嗅到時機不好，已紛紛縮手推案，因此購屋族大致上會跟房仲接洽，挑選二手釋出的換約或新成屋案。

林政霖強調，中長期來看，仍相當看好二林房市發展，首先房價還在低基期，相對保值抗跌，再來是緊鄰二林中科園區，目前該園區僅約3~4成的廠商進駐，預期未來工作機會、人口還會持續上升，能再帶動房市發展。

▲林政霖相當看好二林房市的發展。（圖／東森房屋提供）

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