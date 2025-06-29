ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

全台最便宜園區宅！2字頭買新大樓　二林房仲：現在是買點

▲▼ 彰化二林 。（圖／東森房屋提供）

▲二林市區房價仍處低基期，新案每坪僅20萬元出頭。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／彰化報導

跟著科學園區買房準沒錯，但這幾年園區宅房價飛漲，還有哪一區好入手嗎？彰化房仲點名二林中科園區，二林市區房價仍處低基期，新案每坪僅20萬元出頭，且未來頗具發展性，現在成交行情對比去年已出現些微修正，正是剛需客戶可進場的好時機。

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？　內行：銀行「挑人下手」

[廣告]請繼續往下閱讀...

科學園區有大量的工作機會，中高階收入族群聚，購屋剛性需求強，許多專家也都建議「買房，跟著園區買準沒錯。」不過前幾年房價飆升，園區周邊更是漲得嚇嚇叫，已讓許多民眾下不了手，那目前全台指標園區宅周圍，還有哪些親民價位的選擇呢？

東森房屋彰化二林加盟店東林政霖表示：「全台面積最大的科學園區就是中科四期，也就是所謂的彰化中科二林園區，面積廣達631公頃，而周圍房市以二林市區為核心，開車通勤僅約10分鐘左右，且房價相當親民，新案成交單價僅在20萬元出頭，基期低，也可算是全台最便宜的園區宅。」

林政霖指出，二林雖然為彰化蛋白區，但二林市中心生活機能不錯，房市方面以預售與新成屋、中古透天為主，前者成交單價行情約20~21萬元，以3房產品居多，總價約700萬元上下；後者以20年屋齡來說，地坪25坪、建坪45~55坪總價約600萬元左右。

▲▼ 彰化二林 。（圖／東森房屋提供）

▲二林雖然為彰化蛋白區，但二林市中心生活機能不錯。（圖／東森房屋提供）

林政霖觀察，目前受到房市大環境不景氣影響，二林大樓房價也出現每坪1~2萬元微幅修正，且前幾年投資客多、現在新案又陸續完工交屋，市場上將出現越來越多選擇，屋主也認知到大環境不好，願意讓利降價，這反而是自住剛需客進場的好時機，多看、多比較。

林政霖補充，在去年919央行祭出第七波選擇性信用管制後，二林買方也都剩下自用剛需客戶，並以在地客為多，雖然二林素地還不少，但建商嗅到時機不好，已紛紛縮手推案，因此購屋族大致上會跟房仲接洽，挑選二手釋出的換約或新成屋案。

林政霖強調，中長期來看，仍相當看好二林房市發展，首先房價還在低基期，相對保值抗跌，再來是緊鄰二林中科園區，目前該園區僅約3~4成的廠商進駐，預期未來工作機會、人口還會持續上升，能再帶動房市發展。

▲▼ 彰化二林 。（圖／東森房屋提供）

▲林政霖相當看好二林房市的發展。（圖／東森房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？　內行：銀行「挑人下手」

關鍵字：二林中科園區園區宅房價買房東森房屋林政霖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

烏日商場再加一？　國泰33億地送照申請中

全台百貨商場迎來擴張潮，國泰人壽看準台中軌道經濟與科技廊道發展，2年前以33億元取得烏日高鐵特區5899坪土地，如今確定送出建照，將興建地上17層、地下3層的商場與辦公室複合大樓，且規劃為宜居建築，引發市場關注。

37分鐘前

桃園航空城安置宅月底全面取得使照　保障交屋權益　

桃園航空城安置宅共有11個街廓51棟1925戶，本月底將全面取得使用執照。市府住宅處28日表示，目前除了全面進行工程收尾作業外，亦同步向民眾開箱所選購的房屋。有關民眾關心交屋期程權益問題，市府本於需地機關的權責，透過跨機關合作，研商就搬遷獎勵金期限研擬彈性的做法，確保安置戶的權益。

2小時前

全台最便宜園區宅！2字頭買新大樓　二林房仲：現在是買點

跟著科學園區買房準沒錯，但這幾年園區宅房價飛漲，還有哪一區好入手嗎？彰化房仲點名二林中科園區，二林市區房價仍處低基期，新案每坪僅20萬元出頭，且未來頗具發展性，現在成交行情對比去年已出現些微修正，正是剛需客戶可進場的好時機。

2小時前

簽約後「房租多601元」！新北男毀約拒租　提告請求返還9000訂金

新北市一名楊姓男子日前透過租屋網站發現一處位於北市某區5樓的房屋，因此致電簡姓房仲相約看屋，並於當天即交付9000元訂金給仲介，未料翌日簽約時，楊男發現每月租金與租屋網站刊登數字不相符，認為遭到欺瞞，因此拒絕承租並解約，9000元訂金遭到房仲沒收，楊男因而提起告訴，請求返還。板橋地院法官審理後，認為仲介並非契約當事人，亦非受領訂金之人，因此駁回楊男請求。全案可上訴。

16小時前

高雄外送訂單戰南北　新興區爆量成長、三民區消費力奪冠

外送服務成趨勢，沒想到現在高雄外送服務也出現戰南北。根據外送平台統計，南高訂單量漲勢兇猛，去年榜首新興區位於南高，而訂單消費力冠軍則在北高三民區。信義房屋專家分析，南北冠軍行政區近年因人口紅利、建設利多而逐漸崛起，連帶房價也成長。

16小時前

房子租了7年「老公出頭期款買下」　她談離婚要求：還我7年租金

婚前買房算個人財產，而婚後買房，離婚後另一方仍可主張分配，一名女網友表示，大學時期就在外租房，出社會後繼續租，已經住7年了，後來結婚老公買下這間房，最近兩人談離婚，老公認為自己付了頭期款及房貸，房子應歸他所有，女網友則要求老公把之前7年的租金退還，雙方爭吵不休。

18小時前

恆春史上最大案！　總銷50億度假宅標榜「一卡皮箱入住」

恆春鎮鄰近墾丁大街，一直是熱門觀光景點，不過區域久無大型推案，近期有建商看好恆春觀光優勢，將推度假休閒宅，主打送裝潢、家電，一卡皮箱可進住，總銷達50億元，成為當地史上最大案。在地表示，會入手恆春度假宅的客群都有足夠財力，不用擔心貸款成數。

18小時前

2寶夫妻月收16萬！買了房「月支出5萬5↑」　大票愣：贏一堆了

買房之前，都要評估自身狀況。有網友就求問，夫妻月收約16至18萬、育有兩子，存款800萬，車貸100萬，目前打算買一間1200萬的房子，車貸月付約5萬5，生活開銷簡單，小孩讀公立學校，「這樣的房貸壓力算大嗎？」引發討論。對此，信義房屋專家認為，以該家庭的收入與支出比例來看，財務壓力並不高。

20小時前

「超巨蛋」黃金三角效應發酵　建商搶進中捷橘線推案

隨著台中「超巨蛋」議題熱度不斷，未來捷運橘線O09站距離超巨蛋基地僅約400公尺，並規劃延伸至台中國際機場，形成「超巨蛋、捷運橘線、國際機場」3大核心節點，成為不少開發商下一步佈局重點。

20小時前

高雄驚現3坪雅房　月租2500元僅「下舖床位」

房價居高不下，租金也便宜不了，開始有「蟻居」化趨勢。有民眾在租屋網發現高雄三民區的3坪雅房，月租金只要2500元，但只有下舖床位，並用塑膠簾與走道隔開，在地民眾一看都直呼傻眼。

22小時前

【簡單快樂是這味】老公飆玩具車甩尾失敗→默默爬起再衝！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

建商打來勸「買房好時機」　她反..

女離家1年　陽台被12台室外機..

簽約後「房租多601元」！新北..

50人搶中壢122萬法拍屋　他..

夫妻買了房「月支出5萬5↑」　..

恆春史上最大案！　總銷50億度..

全台最便宜園區宅！2字頭買新大..

騎車3分鐘到好市多！220戶社..

高雄驚現3坪雅房　月租2500..

買下人生第一棟房「卻被1事煩炸..

ETtoday房產雲

最新新聞more

烏日商場再加一？　國泰33億地..

航空城安置宅月底全面取照　保障..

全台最便宜園區宅！2字頭買新大..

簽約後「房租多601元」！新北..

高雄外送訂單戰南北　新興區爆量..

房子租了7年「老公出錢買下」　..

恆春史上最大案！　總銷50億度..

夫妻買了房「月支出5萬5↑」　..

「超巨蛋」黃金三角效應發酵　建..

高雄驚現3坪雅房　月租2500..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366