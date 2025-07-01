興富發、漢寶聯手！新北最大眷村「台貿一城」都更案啟動



▲新北市中和區規模最大的眷村都市更新案「台貿一城」。（圖／翻攝自Googld街景）

記者陳香菱／綜合報導

興富發（2542）日前公告，擬參與新北市中和區規模最大的眷村都市更新案「台貿一城」，可說是興富發首次進軍中和市場的代表作。本案基地總面積約6,093.7445坪，興富發將擔任其中甲區（約3,355.21坪）的出資者，與漢寶建設共同推動這項指標性都更案。

「台貿一城」都更案位於中和區台貿段75地號等27筆土地，目前為五層樓公寓，共有231戶住戶。興富發指出，，已有八成住戶同意下，預計投入約新台幣149.56億元進行重建，初估全案總銷金額可達約180億元。

此都更案鄰近捷運萬大中和線連城錦和站聯開案「大同新紀元」，重建後不僅能讓231戶住戶重回原居住地，更可望大幅提升中和地區的市容景觀及居民生活品質。

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本案先前已向新北市政府掛件申請都更容積獎勵，但依政策規定，需在今年6月底前取得80%住戶的都更同意書方能順利獲取容積獎勵，因此，漢寶建設於4月邀請興富發共同進場，加速整合溝通。

在「台貿一城」都更案中，興富發取得甲區約3,355.21坪的出資者資格，而漢寶建設則擔任該區的實施者；至於乙區約2,738坪，都更實施者及出資者皆由漢寶建設負責。此合作案的推動，不僅展現興富發對都市更新的積極投入，也將為中和地區帶來嶄新的城市面貌。