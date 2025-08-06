看完新建案再看中古屋！房價讓他很絕望　網勸：不要硬買

▲原PO的家人想要換房，但看了房價後，他便感到絕望。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文透露，他在看房時，發現新建案的房價都很貴，但看了中古屋，屋齡又跟現在住的房子差不多，讓他房子越看越絕望，即便是雙薪家庭，一個月背4萬元的房貸，真的沒問題嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「看房感覺好絕望啊」為標題發文，提到因為家人想要換房，所以他最近就幫忙一起看，但沒想到即便不是買在市區，房價也要1500萬元。

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於是，原PO便提議改看中古屋，但沒想到一查詢，才知道即便是屋齡40年的透天厝，也要1200萬元，且這屋齡跟家人現在住的房子根本差不多。與此同時，他便感嘆，即便是雙薪家庭，一個月要背4萬元的房貸，真的沒問題嗎？到底是生存還是生活呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「別說蛋黃區，連蛋殼區都鬼價格」、「可以看看台北的，就會覺得很便宜了」、「拋棄買房觀念，才是人生」、「買不起就租啊」、「不要買就不會絕望了」。也有網友建議，「如果真的負擔不起，那就看中古大樓吧」、「絕對不要硬買」、「既然是換房，等舊房賣了就可以Cover啦」。