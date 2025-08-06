ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

看完新建案再看中古屋！房價讓他很絕望　網勸：不要硬買

▲▼透天厝,房屋,別墅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO的家人想要換房，但看了房價後，他便感到絕望。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文透露，他在看房時，發現新建案的房價都很貴，但看了中古屋，屋齡又跟現在住的房子差不多，讓他房子越看越絕望，即便是雙薪家庭，一個月背4萬元的房貸，真的沒問題嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「看房感覺好絕望啊」為標題發文，提到因為家人想要換房，所以他最近就幫忙一起看，但沒想到即便不是買在市區，房價也要1500萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

於是，原PO便提議改看中古屋，但沒想到一查詢，才知道即便是屋齡40年的透天厝，也要1200萬元，且這屋齡跟家人現在住的房子根本差不多。與此同時，他便感嘆，即便是雙薪家庭，一個月要背4萬元的房貸，真的沒問題嗎？到底是生存還是生活呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「別說蛋黃區，連蛋殼區都鬼價格」、「可以看看台北的，就會覺得很便宜了」、「拋棄買房觀念，才是人生」、「買不起就租啊」、「不要買就不會絕望了」。也有網友建議，「如果真的負擔不起，那就看中古大樓吧」、「絕對不要硬買」、「既然是換房，等舊房賣了就可以Cover啦」。

關鍵字：買房房價PTT

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

自己的房子自己蓋！　3招「不靠建商」也能都更

目前常見的都更模式，包含公辦都更、民辦都更及自辦都更3條路。前兩者仰賴政府或建商主動提案；唯自辦都更能讓住戶自己做主、掌握進程，且可100％分回居住面積，不必與建商分潤。但如何自己當老大蓋新房子？本刊走訪專家，提供一套從組織到融資的自辦都更實戰攻略。

50分鐘前

月花9萬！台北女租到「漏水防空避難室」　求退7.5萬保證金敗訴

租屋遇到房況不如預期，租客想反悔卻賠了斡旋金！羅姓女子去年看中台北市一間位於地下1樓的標的，與某資產管理公司簽下不動產租賃意願書，並支付7萬5000元斡旋金，但事後發現屋內漏水，且用途登記是防空避難室無法申請營業登記，最終決定放棄承租並提告要求返還款項。士林地院近日判決出爐，認為租客明知上述問題卻仍同意轉訂，依法無法主張錯誤撤銷，駁回求償。

1小時前

出國留學「租房or住旅館」　網讚後者：不被合約綁死、專人打掃

馬來西亞首都吉隆坡、雪蘭莪以及布城常被合稱為雪隆，此處多間大學是中國大陸留學生青睞的高等教育機構，但在留學期間究竟要選擇租房還是乾脆住旅館更划算？這個話題在留學生族群之間掀起熱烈討論。

2小時前

七期豪宅再傳墜樓　民俗專家點2風水煞氣沈重

台中市七期豪宅區再傳意外，今（6）日上午，位於市政路一棟知名地標型豪宅社區，再度發生住戶墜樓事件，而距離550公尺外的商辦大樓，同天上午竟也傳出有人墜樓意外、骨折送醫，一天兩起事故引發議論。

2小時前

木柵1500坪都更　「蓋118戶社宅」臨捷運站

由國家住都中心推動的「文山木柵公辦都更案」，位於木柵路二段與秀明路一段交會點，據了解此基地總面積約1,500坪，投資金額預計是35億，日前已經公開閱覽列印，公開徵求出資人，截止時間是8月10日。

2小時前

台南在地大咖搬2億現金　再出手掃進中西區370坪地

中西區為台南最熱鬧的蛋黃區，不僅開發商爭相插旗，近期傳產業也傳出購地訊息，實登揭露，中西區環河段共3筆土地5月出現新交易，合併總面積約370坪，總金額2.1億元，換算每坪單價約57.87萬元，信義房屋專家表示，區域行情落在60~70萬元。

3小時前

關稅陰霾籠罩房市！專家喊不樂觀：恐一路低迷到明年

美台關稅稅率終於出爐！美對台20%關稅影響是否影響房市？台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，毛利率低的產業，尤其是傳產聚集的中南部，評估出售資產的企業預料將增加，因中南部的工業用不動產及傳產就業剛需市場，在關稅揭牌後，可能掀起一波洗牌。

3小時前

30戶難整合、財壓沉重　3招破解讓都更成真

近年自辦都更的模式逐漸興起，以現階段台北市核准的都更案中，就有3成是由自主更新會申請，比例逐年增加，顯示地主意識正在覺醒，揪團籌組自主更新會，並擔任實施者，完全掌握主導權，且全數分回房產價值，不必與建商分潤。然而，自辦都更壓力大，鄰居的衝突、權利分配、財務控管等，都由住戶一肩扛，本刊採訪新北市蘆洲自主更新成功案例，他們深知這是一場沒有退路的家園保衛戰，於是逐一克服難關，攜手成就老宅新生。

4小時前

想買北部房　他點名「2區域」未來5年漲幅最多：都更越來越快

台北房價高，自備款動輒數百萬，普通受薪階級想要在台北買房確實很有挑戰，有網友列出台北12個行區，隨著輝達（NVIDIA）宣布總部落腳北投，再加上雙子星與西區門戶計畫即將起飛，好奇下一波台北房價上漲潛力最大的是哪一區？貼文曝光，許多網友看好士林區和三重區。

5小時前

汐止中小坪數房價續漲　在地房仲：靠南港外溢買盤撐起

雖然房市景氣不佳，但剛性需求買盤仍在。汐止房仲表示，南港房價高，加上近年大量辦公人口湧入，許多年輕人跑到汐止租房、買房，目前汐止中古大樓小坪數租屋案可說是一戶難求，中小坪數房價還再漲，惟中大坪數產品出現10%左右修正。

5小時前

【紅燈了還硬闖？】女騎士直直衝！ 撞左轉遊覽車倒地

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

拒貸的理由都是假的？　內行揭銀..

獨／新手房東欲哭無淚　房客不繳..

坤悅砸9.75億買彰化廢墟　打..

桃園淪「空屋熱區」　中壢1.8..

董娘卡位！　「高雄土地婆」7億..

台中知名建商爆全面停工　下游廠..

新研究：住海邊平均壽命多1年　..

3人湊1億買竹科金山街套房　前..

台中知名建商爆停工　內政部公布..

預售屋解約風暴席捲全台　消基會..

ETtoday房產雲

最新新聞more

自己的房子自己蓋！　3招「不靠..

台北女租到「漏水防空避難室」　..

出國留學住旅館？完勝租房優點曝..

七期豪宅再傳墜樓　民俗專家點2..

木柵1500坪都更　「蓋118..

台南在地大咖搬2億現金　再出手..

關稅陰霾籠罩房市！專家不樂觀：..

30戶難整合、財壓沉重　3招破..

未來5年　他點名「台北2區域」..

汐止中小坪數房價續漲　在地房仲..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366