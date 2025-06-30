寶佳大軍祭「破壞價」　機捷特區新案行情打85折求生

▲寶佳機構旗下的建設，在機捷地區預售案開出每坪46萬元，成為區域內罕見的「價格破壞者」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中房市近年房價節節高升，機捷特區多數新案已站上5字頭，高標出現6字頭，不過近期市場驚見，寶佳機構旗下的建設，在機捷地區預售案開出每坪46萬元，成為區域內罕見的「價格破壞者」，引發熱議。專家分析，不排除房價全面將下修。

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近期在房市上，新預售案承壓，不少已開案的案場「人煙稀少」，加上6月央行理監事會議對於房市政策並無縮手之意，觀望氣氛依然相當濃厚，而寶佳機構旗下各路大軍，紛紛出現「讓利價」搶市。

近期在台中機捷特區的寶佳機構旗下和峻建設新案，網路名單搜集中直接大方寫出「讓利了！挑戰機捷價格！捷運宅4字頭買得到！松竹站雙捷！！首付5%入主」，更點出產品37~45坪，全配平面車位，開放預約2~7樓，單價46~50萬元且「早鳥另有折扣」。

▲台中機捷特區的寶佳機構旗下和峻建設新案，網路名單搜集中直接大方寫出「讓利了！捷運宅4字頭買得到！」。（圖／記者陳筱惠翻攝）

經查，該案目前已經進入結構中，且該塊土地建商成本取得價格總價16.82億元，單價並不低，來到95.7萬元，全案15樓規劃300多戶中坪數產品，可見賣壓沈重。以該地段新案平均成交單價56萬元來看，寶佳讓利行情等於區域價打85折。

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「景氣全面走弱下，目前市場上讓利氛圍包含全室精裝修、送家電禮券10萬元～30萬元，然後工程零 付款等，但市場最期待的，當然是能夠把價格往下調。」

「在市場上寶佳機構的資優生櫻花建設公開表示，『讓利才有量』，目前觀察確實全寶佳體系都已大幅將價格放軟，其他開發商承壓，有一些銷售不好的、半年賣個位數的，其實從實價登錄上觀察，5月的價格也都比4月的價格還優惠。」白洪章說。

▼和峻建設新案基本資料 。

項目 內容 建設公司 和峻建設 基地面積 1757.13坪 樓層規劃 B4~15F / 共4棟 住戶數 341戶 機車位 370個 樓高 49.95米 樓層高度 1F：3.5米

2F~10F：3.05米

11F~14F：3.1米 建照核發日期 113.11.29 土地交易期間 110.04.16 ~ 110.05.10 土地總價 16.82億元 土地單價 95.7萬元

不過對於寶佳全面下修價格，對其他開發商來說絕對是另一個競爭壓力，就有代銷業者表示：「此次在機捷出現『價格破壞者』的和峻建設，其實就是『寶佳中的寶佳』，以規劃來說就是相當簡配的產品，雖然單價低於市價，但實際上該案規劃中坪數，對於目前是總價市場導向，一戶也要來到1800萬元以上，加上該集團都是『邊建邊售』因此，也享受不到預售屋的工期紅利，我認為是短暫的影響，不至於影響有品牌力的開發商推案。」

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