台南首例新案退款已購客　專家：38萬以下才有吸引力

▲善化5年來受土地、營造成本上漲影響，均價從20萬元漲到40萬元，大漲一倍。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

近年台南房價飆漲，善化新案開價站上4字頭，隨市場轉冷，有新案針對已購客退款，形同開出台南降價第一槍，在地透露，當地5年來受土地、營造成本上漲影響，均價從20萬元漲到40萬元，大漲1倍，不過近期受限貸影響，買氣狂跌7成，讓利換量也不意外。

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善化過去受到台積效應的投資置產熱潮推波助瀾，尤其2022年底台積電3奈米製程進入量產後，磁吸更多高階人才進駐，房價也跟著水漲船高，房價近年漲勢凶猛。

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，5年前善化預售均價約20萬元，現在已經來到40萬元，受土地成本、營造成本上漲影響，漲幅相當驚人，高達一倍。光是5年前，營建成本約每坪11萬元，如今已攀升至18萬元以上，建商普遍反映「成本壓力讓價格難以下降」。

但近期在央行信用管制措施影響下，房市回歸基本面，佘光宗透露，買氣出現「斷崖式修正」，金龍風暴後成交量銳減7成。

▲買氣冷颼颼，善化有建案開出台南降價第一槍。（圖／記者張雅雲攝）

買氣冷颼颼，善化有建案開出台南降價第一槍，根據實登，該案目前銷售10戶，均價落在41.5萬元，針對已購客退款，該建商透露，調整幅度依各戶條件及狀況而有不同。

不具名在地代銷透露，寶佳集團旗下新案在善化將公開，寶佳低成本發包模式來勢洶洶，可壓低單坪營建成本約2萬元，更具價格競爭力，加上位於LM特區，地段精華，當地銷售中新案都如臨大敵。

在市場壓力下，出現新案願意讓利，靈活調整定價策略，讓利也不意外，而這也是現階段台南首度有新案有別含裝潢、家電等模式，出現實質降價。

佘光宗說：「目前市況下，自住買家持續觀望，善化新案買氣也出現停滯，預估單價38萬元以下，就會吸引剛性需求買家快速進場。」

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